Los Capitanes no tardarán en nombrar a un nuevo dirigente en el BSN tras la salida de Juan Cardona

Los Capitanes de Arecibo se pusieron como fecha límite el 15 de septiembre para contratar un nuevo dirigente tras la salida del mentor Juan Cardona.

El quinteto de la Villa del Capitán Correa anunció el viernes la salida del piloto por mutuo acuerdo después de tres temporadas al mando. Tenía una opción para volver en 2027.

El mismo viernes, los Gigantes de Carolina-Canóvanas anunciaron un pacto con Cardona.

El próximo anuncio de un estratega en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) puede ser el de los Capitanes.

“Entiendo que antes del 15 debemos tener algo concreto con alguien”, declaró Gabriel Miranda, gerente general de la escuadra norteña, a El Nuevo Día.

“Ahora mismo, estamos evaluando nombres. Me voy a reunir con Baeza (José Manuel, apoderado) esta semana a darle forma para pronto tener un coach. Es importante comenzar a trabajar temprano. De septiembre a enero ya está en pretemporada y hay que comenzar a trabajar desde ya para ver los refuerzos disponibles y la plantilla”, indicó.

PUBLICIDAD

La decisión de realizar entrevistas o reclutar al estratega deseado será tomada luego de la reunión entre ambos.

Miranda no descartó los nombres de dirigentes sin trabajo en la liga local en la actualidad.

Nelson Colón sería un candidato de renombre que está en la agencia libre. También, está David Rosario, quien ganó tres títulos con Arecibo. Se espera que no repita con los Cangrejeros de Santurce.

Miranda indicó que la preferencia será un entrenador con vasta experiencia.

“Hay gente que nos ha llamado. Vamos a verlos uno a uno y ver qué hacer. Creo que el equipo necesita una voz de experiencia trabajando con equipos jóvenes. Que tenga la veteranía de llevar al equipo un paso más adelante”, apuntó.

Con tres temporadas al mando de Cardona, los Capitanes quedaron eliminados en cuartos de finales. El último campeonato de la franquicia fue en 2021.

González suena para Santurce

Por otro lado, voces consultadas por El Nuevo Día creen que el dirigente nacional Carlos González terminará contratado por los Cangrejeros.

Santurce no ha hecho un anuncio oficial sobre la plaza.

González renunció a los Gigantes tras cinco temporadas, logrando el campeonato en 2023.

Luis “Mandy” Cancel, asistente técnico de los crustáceos en 2026, pasó a los Gigantes para ser la mano derecha de Cardona.

En Quebradillas, los Piratas estarán a cargo del norteamericano Brad Greenberg, quien sustituyó a Ángel Daniel Vassallo.