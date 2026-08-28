¿Carmelo Anthony en el BSN? El exenebeísta tiene interés en invertir en la liga local

Río Grande - A Carmelo Anthony le gustaría codearse entre los grandes inversionistas que han ingresado al Baloncesto Superior Nacional (BSN) en los últimos años.

La otrora estrella de la NBA expresó el viernes su interés de invertir, en alguna capacidad, en la liga local.

“Sabía que esa pregunta venía”, dijo Anthony, de 42 años, en conferencia de prensa luego de ser presentado como embajador del Torneo Invitacional de Golf de la YMCA de San Juan.

“Sí, me interesa en ver cuál sería la mejor manera de ser parte del BSN, la mejor manera de ser parte de un equipo. Todavía estoy haciendo mi investigación, mis diligencias, y prestar atención a la liga para ver, desde mi punto de vista, cómo ayudar al BSN, en su crecimiento no solo para la isla, internacionalmente también”, agregó.

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Empresas de alto poder económico como Rimas Entertainment, que tiene a los Cangrejeros de Santurce con Bad Bunny como coapoderado; Duars Entertainment, a cargo de los bicampeones Vaqueros de Bayamón; y el cantante urbano Ozuna con los Osos de Manatí, han abierto sus carteras en la competencia que cumplió 95 años en 2025.

Otros hombres de negocios como el boricua Ric Elías (Caguas), más los estadounidenses Ernesto Cambó (Quebradillas) y Dion New (Mayagüez) también apuestan al torneo.

Carmelo Anthony junto a Pelegrín Vargas, padre, director ejecutivo de la YMCA de San Juan. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“Es ver cómo podemos traer más jugadores, en vez de irse al exterior, venir a jugar a la isla. Así que estoy viendo el rol que pudiera ejercer en la liga”, añadió Anthony.

El tres veces medallista de oro olímpico y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, invirtió en el deporte en Puerto Rico en el pasado.

Fue propietario del Puerto Rico FC, que jugó en el Estadio Juan Ramón Loubriel desde 2015 a 2017 como parte de la North American Soccer League.

Su recordada práctica en Ponce

Anthony también es recordado en la isla por su famosa práctica con los Leones de Ponce en 2002 en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens como miembro del programa colegial de primera división de la NCAA, de Syracurse. También, fue cortejado por la Selección Nacional. El neoyorquino es de padre puertorriqueño.

“Recuerdo vivamente ese momento, estirando en la cancha, con la camiseta de práctica de Ponce, entrenando. Tenía como 18 años tratando de jugar con los Leones y el Equipo Nacional. No tenía claro el significado del momento. Solo vine a jugar baloncesto, a conectar con mis raíces. Solo sentí que quería formar parte de algo importante, rememoró.

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“Pero no funcionó. Creo que era demasiado joven para entender la dinámica, la política, de lo que estaba sucediendo. Así que decidí terminar mi año en colegial y luego jugar con Team USA. Es gracioso porque después nos enfrentamos en aquel juego en Atenas”, agregó.

Al año siguiente, Anthony fue la tercera selección de primera ronda por los Nuggets de Denver en el sorteo de 2003. En el verano de 2004, Anthony y Estados Unidos tuvieron su primera derrota con jugadores profesionales en el escenario olímpico frente a Puerto Rico.

Su hijo en la Selección Nacional

El hijo del 10 veces Jugador Todos-Estrellas, Kiyan Anthony, parece seguir el mismo camino de su famoso padre. Con 19 años, es un escolta del Orange, el alma mater de su progenitor.

Con sangre boricua, a Anthony le gustaría verlo lucir el dorsal del seleccionado puertorriqueño.

“Me encantaría que representara a Puerto Rico contra el mundo. Fue una oportunidad que yo no tomé. Creo que tiene esa oportunidad de ser parte de esta comunidad temprano en vez de esperar a que llegue a la NBA. Sería significativo para él. Todavía estoy en conversaciones con él pero dejaremos que pase esta temporada colegial para retomarlas”, compartió.

En su año de novato, Kiyan, de 6´5″ pies, promedió 8.0 puntos en 18.7 minutos por juego, en 29 partidos durante la temporada 2025-26.

Flores a Renaldo Balkman

Anthony tambén reconoció a su excompañero en los Knicks de Nueva York en 2011 y 2012, Renaldo Balkman, por ganar el premio de Jugador Más Valioso en la serie final del BSN con los Vaqueros, quienes derrotaron en siete partidos a los Santeros de Aguada.

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Ambos tienen 42 años.

“Estuve con él el minuto que decidió jugar con el Equipo Nacional y ser parte de esta comunidad. Sé lo mucho que significa esto para él, seguir jugando y tener el gozo y ánimo de jugar. Siento que no lo hubiera sentido en otro lado y lo sintió en casa en la isla. Es un testamento para todo el mundo que si vienes aquí y pones el trabajo, puedes jugar todavía a los 42″, comentó.