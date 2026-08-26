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Preocupación por la salud mental de Kyle Singler, exjugador de la NBA y del Real Madrid

El exjugador volvió a publicar videos en los que habla de sentirse prisionero y ataca a un exentrenador

26 de agosto de 2026 - 4:51 PM

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Kyle Singler hizo una serie de videos con un aspecto desalineado, en los que realizó distintas acusaciones contra el legendario entrenador Mike Krzyzewski. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Kyle Singler, un exjugador de la NBA y del Real Madrid, generó preocupación en las últimas horas tras la publicación de un video en sus cuentas de redes sociales. Desde sus redes sociales compartió una serie de videos en X con un aspecto desalineado, en los que realizó distintas acusaciones contra el legendario entrenador Mike Krzyzewski, que lo dirigió en la Universidad de Duke.

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En uno de los videos, Singler manifestó su frustración por no obtener respuestas de Krzyzewski y sostuvo que se sentía perjudicado por personas de su entorno. En un lenguaje poco entendible expresó que su antiguo entrenador le tendió “una trampa” y lo “abandonó”. El exjugador de 38 años fue el más destacado en el título universitario que Duke conquistó en 2010 con el “Coach K” bajo el mando del equipo.

“Entrenador, ¿Dónde está? Pensé que estábamos en el mismo equipo”, se lo escucha en una de las publicaciones, que rápidamente fueron advertidas debido al tono de sus declaraciones y al estado que muestra en las imágenes. Hasta el momento, no hubo una respuesta pública de Krzyzewski en relación con las acusaciones realizadas por el exjugador.

Además, Singler dijo sentirse prisionero en su propia casa.

“Estoy encerrado en mi casa y ya no tengo libertad”. Sus cuentas bancarias, según dice, están congeladas y le cortaron hasta la luz de un domicilio en el que se siente “prisionero”, expresa. Lo más preocupante es cuando en los videos Singler confiesa: “Mi vida corre peligro”.

No es la primera vez que Singler tiene una aparición de este tipo, en las que genera preocupación entre sus seguidores. En noviembre de 2024, publicó un video en el que afirmaba haber sido maltratado y temía por su vida. Entonces, el sindicato de jugadores de la NBA se puso en contacto con su familia y jugadores como Kevin Love, Isaiah Thomas y Andre Drummond le ofrecieron su apoyo públicamente. “Te quiero, Kyle”.

Escríbeme cuando quieras, por favor”, le escribió a Love, basquetbolista que en reiteradas ocasiones habló sobre la importancia de la salud mental.

Kyle Singler
Kyle Singler (La Nación Argentina / GDA)

Kyle Singler tuvo una destacada carrera universitaria. Jugó durante cuatro temporadas en Blue Devils, de la Universidad de Duke, en las que promedió 16.2 puntos, 6.8 rebotes y 2 asistencias por partido. En su primera temporada fue elegido Rookie del año de la Atlantic Coast Conference luego de liderar la anotación entre los novatos de la conferencia, con 14.8 puntos por partido, consiguiendo 10 o más puntos en 24 de los 30 partidos disputados.

En 2010 con su equipo se coronaron campeones del Torneo de la NCAA tras derrotar a Butler en la final. En la definición convirtió 19 puntos y bajó 9 rebotes. De ese modo fue elegido como (MVP) mejor jugador del torneo. En 2011 fue elegido en la trigésimo tercera posición del Draft de la NB por Detroit Pistons. Sin embargo, debido al lockout de la NBA de esa temporada, se fue a jugar a Lucentum Alicante de la liga ACB, de España, con una cláusula que le permitía su salida en caso de desbloqueo de ese lockout.

A finales de ese año fue jugador de Real Madrid hasta finales de la temporada para sustituir a Rudy Fernández, y con el equipo de la Casa Blanca conquistó la Copa del Rey. En 2012 finalmente fue a la NBA y con los Detroit Pistons jugó durante dos temporadas y media. En 2015 fue traspasado a Oklahoma City Thunder. En sus seis años en la liga de los Estados Unidos disputó 363 partidos. A pesar de no haber sido un jugador relevante, fue un buen complemento de rol en algunas etapas.

El legendario entrenador Mike Krzyzewski.
El legendario entrenador Mike Krzyzewski. (La Nación Argentina / GDA)

En 2018, regresó al básquetbol español para jugar en Monbus Obradoiro. Tras una temporada en el club gallego pasó a Iberostar Tenerife, pero en octubre de 2019 y tras solo dos encuentros en Tenerife, decidió dejar la actividad aludiendo motivos personales. Por estos días, crece la preocupación debido a su aparición en los videos que se viralizaron en las últimas horas.

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