Elmer Rodríguez regresa al Yankee Stadium para abrir ante los Astros

A sus 23 años, Rodríguez regresa a las Mayores luego de debutar a finales de mayo y realizar otras tres aperturas con los Yankees. Su última salida fue el 21 de junio.

Desde entonces, Rodríguez ha estado lanzando en Triple A, donde ha tenido buenos resultados al ganar cinco de sus últimas ocho salidas y no sufrir derrotas en ese periodo.

El puertorriqueño tiene marca de 8-3 y efectividad de 2.59 en 19 aperturas con el equipo de Triple A esta temporada.

El boricua tendrá este miércoles un reto ante los Astros del dirigente Josué Espada, que el martes derrotaron 9-7 a los Yankees con un ataque de 14 imparables, incluidos tres cuadrangulares. El cubano Yordan Álvarez, candidato al premio de Jugador Más Valioso, conectó tres hits en el encuentro.

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Rodríguez no enfrentó a los Astros durante su primera estadía en las Grandes Ligas.

El derecho no tuvo buenos resultados en su primera experiencia con los Yankees. Abrió cuatro partidos y tuvo marca de 0-2 con efectividad de 4.76 en 17 entradas, en las que ponchó a 10 bateadores.