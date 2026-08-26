Yordan Álvarez lidera la carrera por el Más Valioso y acecha la Triple Corona

El cubano Yordan Álvarez se perfila como firme candidato para conquistar el premio al Jugador Más Valioso de esta temporada en la Liga Americana, según una encuesta de expertos de Grandes Ligas a poco más de un mes del comienzo de la postemporada.

Según la medición, realizada por 37 expertos de MLB.com y MLB Español, quienes votaron por los jugadores que consideran ganarán los principales premios al finalizar la temporada, Álvarez lidera la encuesta pese a que agosto ha sido su peor mes en términos de wRC+, una métrica que mide la producción ofensiva general en una escala en la que 100 representa el promedio de la liga.

Aun así, el jardinero izquierdo de los Astros de Houston registra un wRC+ de 138, un 38% superior al promedio de la liga. Con esa cifra, se mantiene al frente de las encuestas desde hace algún tiempo, “prácticamente desde que Aaron Judge sufrió una lesión a finales de mayo”, destacó MLB.

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Con 181 puntos y 34 votos para el primer lugar, Álvarez encabeza la encuesta para el premio al MVP, seguido por el dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, con 117 unidades; Bobby Witt Jr., de los Royals de Kansas City, con 89 puntos; el venezolano Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, con 49 unidades; y Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, con 43 puntos.

Los votantes clasificaron a sus cinco principales candidatos de cada liga en una escala de 5-4-3-2-1: cinco puntos por un voto para el primer lugar, cuatro por uno para el segundo puesto y así sucesivamente, según MLB, que también sigue de cerca la posibilidad de que Álvarez conquiste la Triple Corona.

El cubano lidera actualmente la Liga Americana en las tres principales categorías ofensivas: promedio de bateo (.320), jonrones (26) y carreras impulsadas (90).

Pete Crow-Armstrong desplaza a Ohtani

En la Liga Nacional, el estadounidense Pete Crow-Armstrong (PCA), jardinero central de los Cubs de Chicago, ha sacado provecho de la ausencia de Shohei Ohtani en el montículo para alcanzar por primera vez la cima de la encuesta, con 177 puntos y 29 votos para el primer lugar.

MLB destaca que el salto de Crow-Armstrong al “estrellato” lo ha colocado en competencia con Ohtani en cuanto a rendimiento ofensivo, mientras aporta un FRV —carreras que un jugador salva o le cuesta a su equipo— de 24 en el jardín central, la mejor cifra de las Grandes Ligas.

Además, desde la última apertura de Ohtani, el 3 de julio, Crow-Armstrong aventaja al japonés en wRC+ (171 frente a 149), jonrones (14 contra 12) y OPS (1.014 frente a .948).

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MLB añade que PCA, como también se le conoce a Crow-Armstrong, ha aportado “bastante dramatismo” a la carrera por el MVP. A principios de esta semana, conectó un cuadrangular como primer bate y otro para dejar en el terreno a los Medias Blancas de Chicago en el mismo partido.