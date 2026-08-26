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Carlos Cortés jonronea en la victoria de los Athletics sobre los Twins

El jardinero puertorriqueño le dio ventaja 2-0 a su equipo en la segunda entrada y ahora tiene ocho cuadrangulares

26 de agosto de 2026 - 10:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El puertorriqueño Carlos Cortés observa su batazo de cuadrangular en la segunda entrada contra los Twins de Minnesota. (Alan Greth)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

West Sacramento, California - Carlos Cortés disparó un jonrón y Gage Jump repartió nueve ponches en 6.1 entradas, para que los Athletics se impusieran el martes 4-2 a los Twins de Minnesota.

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Jump (6-8) lanzó hasta la séptima entrada por primera vez desde el 18 de junio contra los Angels, cuando ponchó a siete y permitió un hit en siete entradas.

Alika Williams consiguió el primer hit de los Athletics, un doble con dos outs en la segunda entrada, y Cortés los puso al frente con un batazo de dos carreras por el jardín derecho, para el 2-0 en la pizarra.

Tommy White conectó un doble impulsor con dos outs en la sexta y Donovan Walton añadió un sencillo productor que amplió la ventaja a 4-0.

Lawrence Butler aportó dos hits por los A’s, y Henry Bolte lució su velocidad para conseguir el primer triple de su carrera.

Taj Bradley (9-6) igualó el número máximo de su trayectoria con 11 ponches, pero permitió cuatro carreras y siete hits en 6.2 entradas. Ponchó a los tres bateadores con nueve lanzamientos en la quinta para el primer inning inmaculado en la historia de los Twins.

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