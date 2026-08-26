Carlos Cortés jonronea en la victoria de los Athletics sobre los Twins
El jardinero puertorriqueño le dio ventaja 2-0 a su equipo en la segunda entrada y ahora tiene ocho cuadrangulares
26 de agosto de 2026 - 10:02 AM
26 de agosto de 2026 - 10:02 AM
West Sacramento, California - Carlos Cortés disparó un jonrón y Gage Jump repartió nueve ponches en 6.1 entradas, para que los Athletics se impusieran el martes 4-2 a los Twins de Minnesota.
Jump (6-8) lanzó hasta la séptima entrada por primera vez desde el 18 de junio contra los Angels, cuando ponchó a siete y permitió un hit en siete entradas.
Alika Williams consiguió el primer hit de los Athletics, un doble con dos outs en la segunda entrada, y Cortés los puso al frente con un batazo de dos carreras por el jardín derecho, para el 2-0 en la pizarra.
Tommy White conectó un doble impulsor con dos outs en la sexta y Donovan Walton añadió un sencillo productor que amplió la ventaja a 4-0.
Lawrence Butler aportó dos hits por los A’s, y Henry Bolte lució su velocidad para conseguir el primer triple de su carrera.
Taj Bradley (9-6) igualó el número máximo de su trayectoria con 11 ponches, pero permitió cuatro carreras y siete hits en 6.2 entradas. Ponchó a los tres bateadores con nueve lanzamientos en la quinta para el primer inning inmaculado en la historia de los Twins.
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