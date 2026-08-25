Selección femenina de voleibol irá ante México por el pase al Preolímpico 2028 y al Mundial 2027

La Selección Nacional femenina de voleibol se dio la oportunidad de disputar una jornada importante este miércoles en el Campeonato Norceca que se celebra en Santo Domingo.

La Selección Nacional despachó este martes a Trinidad y Tobago en la ronda de consolación del torneo y, gracias a esa victoria, regresará este miércoles a la cancha para enfrentar a México por el quinto puesto, que le daría el pase al cercano Preolímpico de Norceca, así como al Mundial de 2027.

El exdirigente de la Selección Nacional, Fernando Morales, opinó que los duelos entre México y Puerto Rico suelen ser fuertes, sobre todo cuando hay tanto en juego.

“Siempre es un juego duro, que casi siempre llega a cinco sets y va a ser así mañana (miércoles)”, pronosticó Morales.

El partido está pautado para las 2:30 p.m.

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El Preolímpico está pautado para este viernes y sábado, también en Santo Domingo. El ganador del evento clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ya están clasificados al Preolímpico los equipos de República Dominicana, Cuba y Canadá. El ganador del duelo entre México y Puerto Rico completará el grupo.

Un duelo con mucho en juego

México y Puerto Rico se han enfrentado tres veces este año, con dos victorias para las mexicanas. Sin embargo, Puerto Rico ganó el encuentro más reciente y de mayor importancia, en los cuartos de final de los Juegos Santo Domingo 2026.

Dariana Hollingsworth, de Puerto Rico, pasa el balón durante el partido ante Trinidad y Tobago, el martes, en el Campeonato Norceca que se celebra en Santo Domingo. (Cortesía/Norceca)

Morales cree que Puerto Rico tiene una ventaja por las esquinas.

“Hemos ido de menos a más, sobre todo nuestras esquinas: Paola Santiago y Valeria Vázquez. Vamos con buen ritmo”, destacó Morales.

“Tenemos que aprovechar que ellas no han logrado muchos puntos por las esquinas y ganar esa batalla, además de ganar el saque y la recepción. Con eso se puede decidir el juego”, agregó.

El sexteto titular de Puerto Rico llegará descansado al partido de este miércoles, luego de que el dirigente nacional, Juan Carlos Núñez, utilizara su segunda unidad ante Trinidad y Tobago.

La esquina mexicana Samantha Bricio no está en Santo Domingo. La también atacante internacional Melanie Parra sí está presente en la capital dominicana, pero no ha jugado en el torneo.

El Campeonato Norceca también otorga tres boletos para el Mundial de 2027, con sede compartida entre Estados Unidos y Canadá. Los tres mejores equipos del Campeonato Norceca, excluyendo a Estados Unidos y Canadá, obtendrán la clasificación.

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Cuba y República Dominicana ya están clasificadas al Mundial como semifinalistas del Campeonato Norceca. El ganador del duelo entre México y Puerto Rico este miércoles ocupará el tercer y último espacio disponible para el Mundial.

Puerto Rico se colocó en posición de disputar el Preolímpico y clasificar al Mundial de 2027 luego de despachar a Trinidad y Tobago en 45 minutos y con su segunda unidad.

México, por su parte, avanzó al partido por el pase al Preolímpico y al Mundial tras vencer a Costa Rica.

Puerto Rico llegaría al Preolímpico del viernes con seis partidos disputados en siete días.

Desde los Juegos Olímpicos de Río 2016, la Selección no ha participado en unas Olimpiadas. Para Los Ángeles 2028 se abre una ventana de oportunidad, ya que el favorito de Norceca, Estados Unidos, está previamente clasificado a los Juegos como país sede.

Luego del Preolímpico habrá otras dos oportunidades de clasificación a Los Ángeles 2028. Una será mediante el Campeonato Mundial de 2027 y la otra, a través del ranking mundial.