José Figueroa reaparece este jueves en la Liga Diamante

El velocista mayagüezano José Figueroa reaparecerá este jueves en la Liga Diamante ante otro grupo de corredores de élite, tal como ocurrió la pasada semana en una de las competencias más exigentes del circuito.

Será la tercera prueba de 200 metros de Figueroa en la temporada 2026 y la segunda de manera consecutiva, luego del cuarto lugar que consiguió el jueves pasado en Lausana, Suiza, con tiempo de 20.16 segundos.

El campeón olímpico y ganador de la prueba en Lausana, Letsile Tebogo, no estará presente en Zúrich. Sí competirán los destacados Kenneth Bednarek, de Estados Unidos, y Andre De Grasse, de Canadá, entre otros ocho corredores que tomarán la salida.

Bednarek es dos veces medallista de plata olímpico y este año ha ganado dos pruebas de 200 metros en la Liga Diamante, incluida una en la que registró 19.69 segundos.

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Seis de los ocho competidores han bajado de los 20 segundos este año en los 200 metros, con Bednarek como el más rápido. Entre ellos también figura el sudafricano Senefipho Dambile, quien tiene un mejor tiempo de 19.74 segundos.