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José Figueroa reaparece este jueves en la Liga Diamante

Correrá en la prueba con sede en Zúrich, que contará con los destacados Kenneth Bednarek y Andre De Grasse

25 de agosto de 2026 - 1:56 PM

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Irá a su tercera prueba de la Liga Diamante este año, luego de registrar 20.34 segundos en julio y 20.16 la pasada semana. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El velocista mayagüezano José Figueroa reaparecerá este jueves en la Liga Diamante ante otro grupo de corredores de élite, tal como ocurrió la pasada semana en una de las competencias más exigentes del circuito.

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Será la tercera prueba de 200 metros de Figueroa en la temporada 2026 y la segunda de manera consecutiva, luego del cuarto lugar que consiguió el jueves pasado en Lausana, Suiza, con tiempo de 20.16 segundos.

El campeón olímpico y ganador de la prueba en Lausana, Letsile Tebogo, no estará presente en Zúrich. Sí competirán los destacados Kenneth Bednarek, de Estados Unidos, y Andre De Grasse, de Canadá, entre otros ocho corredores que tomarán la salida.

Bednarek es dos veces medallista de plata olímpico y este año ha ganado dos pruebas de 200 metros en la Liga Diamante, incluida una en la que registró 19.69 segundos.

Seis de los ocho competidores han bajado de los 20 segundos este año en los 200 metros, con Bednarek como el más rápido. Entre ellos también figura el sudafricano Senefipho Dambile, quien tiene un mejor tiempo de 19.74 segundos.

El mejor tiempo de la temporada es de 19.63 segundos, registrado por Jaiden Reid, de Islas Caimán, quien no competirá en Zúrich. Mientras, el récord de la competencia de Zúrich es de 19.52 segundos, establecido por el estadounidense Noah Lyles en 2022.

Tags
Liga DiamanteatletismoJosé Figueroa
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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