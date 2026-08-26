Josué Espada sigue al frente de los Astros, por ahora

El dirigente carolinense de los Astros de Houston, Josué Espada, mantiene su trabajo con el equipo.

De acuerdo con MLB.com, Espada y el dueño de los Astros, Jim Crane, se reunieron el martes y el propietario le informó al dirigente que continuará en su puesto durante la temporada regular de las Grandes Ligas, que entra en su última treintena de partidos.

Crane le habría dejado saber a Espada que no ha tomado una decisión sobre su futuro inmediato como dirigente de la novena, el cual estuvo en duda, según rumores.

El reportero también publicó que Espada se reunió con su equipo previo al partido ante los Yankees de Nueva York y les detalló los recientes acontecimientos en el club, además de agradecerles las expresiones de apoyo.

PUBLICIDAD

No se ha informado cuál fue la emergencia familiar que Espada tuvo que atender.

El domingo y el lunes fueron días de acontecimientos poco usuales y despidos en la organización de los Astros.

El domingo, jugando como locales en Houston y sin Espada, quien se ausentó para atender una emergencia familiar, los Astros desperdiciaron una ventaja de 6-0 ante los Athletics.

El lunes, con Espada aún atendiendo la situación familiar, Crane despidió al gerente general de los Astros, Dana Brown, y se nombró, junto con personal de apoyo, para supervisar las operaciones de béisbol de la organización.

Ese mismo lunes surgieron rumores de que Espada no terminaría la temporada. El rumor cobró fuerza debido a que Brown fue quien contrató a Espada como dirigente.

Espada está en el último de los tres años de su contrato. Guió a los Astros en 2024 a su octava postemporada consecutiva, pero vio esa racha detenerse en 2025.

Los Astros, con marca de 65-66, continúan en la pelea por la postemporada gracias, en parte, a que compiten en una División Oeste de la Liga Americana que previo a la jornada del martes no tenía a ningún equipo con récord sobre .500.

Espada es el único dirigente boricua activo en las Grandes Ligas. El cagüeño Alex Cora salió de los Red Sox de Boston durante esta temporada.