Rafael “Pachy” Cruz: “Lo que logramos no fue casualidad”

Para Rafael “Pachy” Cruz, el subcampeonato de los Santeros de Aguada no fue una derrota, sino la recompensa a una temporada en la que el equipo desafió los pronósticos y estuvo a segundos de conquistar el campeonato del Baloncesto Superiro Nacional (BSN).

Así lo dejó plasmado el dirigente en unas expresiones escritas que publicó el miércoles, a días de finalizada la campaña 2026, en las que agradeció a todos los sectores que hicieron posible la destacada actuación del quinteto.

Cruz dirigió sus palabras a los jugadores, el cuerpo técnico, la administración, la fanaticada y su familia.

“Primero que todo, gracias a Dios, por darme la fortaleza, sabiduría y la oportunidad de vivir una temporada especial”, escribió el dirigente.

“Al final”, agregó, “más que con las victorias y las derrotas, me quedo con el orgullo de haber representado Aguada y los Santeros con compromiso, pasión y respeto”.

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Aguada tuvo una temporada regular promedio. Finalizó con marca de 17-17.

Pero elevó su nivel en la postemporada y llegó a estar a segundos de ganar el campeonato frente a los Vaqueros de Bayamón en una final en la que superó una desventaja de 2-0 para extender la serie a siete juegos, luego de una remontada clásica en el sexto partido.

Cruz fue agradecido con la gerencia del equipo y con su fanaticada, que apoyó al quinteto con orgullo de pueblo, tanto en casa como en la carretera, ante rivales como los Leones de Ponce y los 18 veces campeones Vaqueros, entre otros.

“Gracias a Wilson, Joel y Justyn López por confiar en mí, por darme la oportunidad y creer en mi trabajo desde el primer día. Esa confianza significa mucho para mí”, agradeció a la gerencia.

1 / 26 | En imágenes: así festejó Bayamón el ‘back-to-back’ del BSN. Los Vaqueros de Bayamón celebran su campeonato número 18 del BSN. - JOSEPH COLON 1 / 26 En imágenes: así festejó Bayamón el ‘back-to-back’ del BSN Los Vaqueros de Bayamón celebran su campeonato número 18 del BSN. JOSEPH COLON Compartir

“A la fanaticada de los Santeros, gracias de todo corazón, gracias por cada grito, aplauso, viaje, mensaje y por estar con nosotros en las buenas y en las difíciles. Ustedes fueron parte fundamental del camino”, agregó el dirigente.

Los Santeros fueron el equipo que más lejos llegó en la postemporada entre las franquicias de baja nómina, con gastos de salarios por debajo de $1 millón.

Cruz también reconoció el trabajo realizado por los jugadores y el cuerpo técnico durante las prácticas y los partidos. Los Santeros ganaron su conferencia luego de finalizar terceros en ella durante la temporada regular y, nuevamente, estuvieron tan cerca del trofeo como el pueblo de la costa oeste.

“Gracias por creer, por trabajar, por nunca rendirse. Lo que logramos no fue casualidad; fue el resultado de un grupo que decidió competir, luchar y creer cuando muchos afuera no lo hacían”, dijo.

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Aguada tuvo entre sus figuras a los refuerzos dominicanos Rigoberto Mendoza y Joel Soriano, así como nativos como Iván Gandía y Manny Camper.

Cruz también se incluyó entre quienes trabajaron arduamente por los Santeros, aunque lo hizo de manera indirecta al dedicarle un lugar especial a su familia, que lidió con su ausencia mientras dirigía, entrenaba y estudiaba.