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Serena y Venus Williams vuelven a unir fuerzas en el US Open

Las hermanas recibieron una invitación para disputar el torneo de dobles, que han ganado en dos ocasiones

26 de agosto de 2026 - 3:57 PM

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Las Williams ganaron los títulos de dobles del Abierto de Estados Unidos en 1999 y 2009, y tienen marca de 27-7 en sus nueve participaciones. (Kareem Elgazzar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Serena y Venus Williams vuelven a unir fuerzas en el Abierto de Estados Unidos.

Las hermanas jugarán dobles en el torneo después de recibir el miércoles una invitación (wild card) para el torneo que ganaron dos veces.

Serena regresó al tenis este verano tras una ausencia de cuatro años, y las hermanas estaban listas para jugar en Wimbledon antes de que al menor de las hermanas tuviera que retirarse tras lesionarse la rodilla en su derrota en individuales. Disputaron el Abierto de Cincinnati y perdieron en la primera ronda.

Las Williams ganaron los títulos de dobles del Abierto de Estados Unidos en 1999 y 2009, y tienen marca de 27-7 en sus nueve participaciones.

Serena, de 44 años, jugó dobles mixtos con Carlos Alcaraz el martes. Ganaron un partido antes de perder en los cuartos de final. Venus, de 46 años, está inscrita en el cuadro de individuales femenino.

Las hermanas Williams se unieron para ganar 14 títulos de dobles de Grand Slam, además de medallas olímpicas de oro en 2000, 2008 y 2012. Compartieron el puesto número 1 del ranking de dobles femeninos durante ocho semanas.

Serena optó por no competir en individuales en el US Open, donde atrapó seis de sus 23 títulos de Grand Slam en individuales. Pero se sintió lo suficientemente bien como para aceptar invitaciones para participar en ambos torneos de dobles.

Serena y Venus ganaron su primer título de dobles del Abierto de Estados Unidos el mismo año en que la menor de las Williams conquistó allí su primer campeonato de individuales. El punto más alto de su dominio como equipo llegaría aproximadamente una década después.

Ganaron el Abierto de Australia y Wimbledon en 2009, antes de conseguir su segundo título en Flushing Meadows más tarde ese verano. Volvieron a ganar en Australia en 2010 y luego se llevaron el título de Roland Garros, lo que convirtió a las hermanas en las poseedoras de los cuatro grandes trofeos en ese momento.

La primera ronda del torneo de dobles femeninos comienza el 3 de septiembre.

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TenisSerena WilliamsVenus WilliamsUS Open
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