De la NBA a Serbia: Ethan Thompson da el brinco para jugar en el extranjero
El escolta del Equipo Nacional tiene un acuerdo con el club Partizan de Belgrado
14 de agosto de 2026 - 9:24 PM
14 de agosto de 2026 - 9:24 PM
El escolta de la Selección Nacional Ethan Thompson dará el brinco a Europa para jugar con el club Partizan en Belgrado, capital de Serbia.
El pacto del canastero, de 27 años, se da luego de terminar su contrato de dos vías con los Pacers de Indiana en la NBA.
Será la primera experiencia del boricua en el extranjero después de pasar su carrera entra la G-League y la NBA. Con el Partizan, se dividirá en la Liga ABA y la Euroliga en la temporada 2026-27.
Thompson debutó en la mejor liga de baloncesto del mundo este año con los Pacers. En 26 juegos, promedió 7.0 puntos en 20.4 minutos.
En cuatro años en la G-League, Thompson sobresalió con 26 unidades por cotejo en las escuadras de Windy City Bulls, Capitanes de Ciudad de México, Osceola Magic, Sioux Falls Skyforce y Noblesville Bloom.
Thompson, quien pertenece a los Osos de Manatí en el BSN, está en la lista de 24 jugadores para la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2026.
Puerto Rico jugará el 27 de agosto en Argentina y el 31 en Uruguay.
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