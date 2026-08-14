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José Quiles aspirará a un cuarto término al frente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico

El organismo celebrará elecciones en noviembre próximo

14 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol desde el 2012. (Archivo)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, confirmó que buscará un nuevo término al frente del organismo en las elecciones programadas para noviembre.

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Quiles hizo el anuncio en entrevista con El Nuevo Día, luego de que se le preguntara si la serie final del Béisbol Superior Doble A, que comenzará este fin de semana, sería la última bajo su presidencia.

“Hay elecciones en noviembre. Todo el que tenga intención de competir o de participar está bienvenido. Nosotros seguimos trabajando con el mismo empeño. Yo voy a aspirar otra vez”, dijo a este diario luego de la conferencia de prensa en que la Federación dio detalles sobre la serie final entre Comerío y Yabucoa.

Quiles dirige la Federación desde 2012. Asumió el cargo tras la renuncia de Israel Roldán y posteriormente fue electo para los términos de 2014, 2018 y 2022, detalló el oficial de prensa de la Federación, Héctor “Titito” Rosa.

Hasta el momento, el dirigente federativo aseguró que ningún candidato le ha comunicado su intención de retarlo en las urnas y que tampoco ha escuchado rumores sobre posibles aspirantes.

A mí nadie me ha dicho que aspira. Pero todo el mundo tiene derecho a aspirar hasta el día antes (de elecciones). No tengo problemas con que aspiren a la presidencia. Si hay alguien de afuera o un apoderado lo quiere presentar, vamos a la elección”, dijo.

El presidente dijo que su principal carta de presentación son los resultados alcanzados por todas las selecciones nacionales durante su administración.

La Federación tiene a su cargo los equipos que representan a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, los torneos avalados por el Comité Olímpico de Puerto Rico y las competencias de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), tanto en la categoría adulta como las menores.

Actualmente, Puerto Rico ocupa el sexto puesto del ranking mundial de la WBSC, clasificación que toma en consideración el desempeño de la selección adulta y de los equipos nacionales desde la categoría Sub-23 hasta la Sub-12.

Aunque ninguna de esas selecciones ha conquistado un campeonato mundial en ese periodo, varias han alcanzado subcampeonatos y terceros lugares.

Para Quiles, ese desarrollo evidencia el trabajo realizado durante los pasados años.

“Entiendo que se ha hecho el trabajo”, dijo. “Hay que seguir manejando el béisbol y estimulando a los jóvenes a estar en esos escenario para que cuando lleguen al escenario grande no lo extrañen”.

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Federación de Béisbol de Puerto RicoJosé QuilesPresidenteElecciones
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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