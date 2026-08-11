José “Piculín” Ortiz ya tiene una exposición permanente en el Museo de la Historia de San Germán

La extraordinaria trayectoria de José “Piculín” Ortiz, considerado el mejor baloncelista puertorriqueño de todos los tiempos, ya cuenta con un espacio especial en San Germán.

El Museo de la Historia de San Germán (MHISA) inauguró el pasado domingo la exposición “Piculín: De San Germán para el Mundo Entero”, una muestra que recorre la carrera del excentro desde sus inicios con los Atléticos en la Ciudad de las Lomas hasta sus exitosos años en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), y su paso por la NBA y el baloncesto europeo.

La exhibición estará abierta al público, libre de costo, de jueves a domingo, en horario de 10:00 a.m. a 3:30 p.m., hasta el mes de octubre.

El museo está ubicado en la calle Félix Arce #32, esquina De la Cruz, en el casco urbano de San Germán.

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La exposición documenta el ascenso de Ortiz desde que fue descubierto como talento en San Germán hasta convertirse en una de las figuras más importantes en la historia del deporte puertorriqueño.

1 / 33 | En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz. Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 33 En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

También destaca sus campeonatos con los Atléticos de San Germán y los Cangrejeros de Santurce, además de su paso por la NBA y el baloncesto europeo.

La iniciativa fue impulsada por el BSN, a través de su vicepresidente, el licenciado Fernando Quiñones, en conjunto con la junta de directores del Museo de la Historia de San Germán, presidida por el ingeniero José F. Lluch, se informó a través de un comunicado de prensa.

Durante la inauguración, el historiador deportivo y exapoderado de los Atléticos, Armandito Torres Ortiz, presentó un recorrido por la carrera de Piculín y compartió anécdotas sobre la vida y legado del exjugador.

Por su parte, Silvia Ríos, viuda de Ortiz, agradeció el homenaje dedicado al legendario canastero.