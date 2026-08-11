La nueva era de LeBron James con los 76ers comenzará ante los Knicks en el Madison Square Garden

Nueva York - LeBron James visitará a los Knicks de Nueva York en la noche inaugural de los 76ers de Filadelfia y luego a los Lakers de Los Ángeles en Navidad.

La llegada de James a Filadelfia ha convertido a los 76ers en un equipo imperdible, y estarán presentes en los días más importantes de la temporada de la NBA.

James debutará con los 76ers contra los Knicks, campeones de la NBA, el 20 de octubre.

El partido en el Madison Square Garden formará parte de una triple cartelera, en la que los Knicks izarán una bandera para celebrar su primer campeonato desde 1973 y James, después, dará inicio a la última etapa de su carrera.

Regresará a Los Ángeles para enfrentar a los Lakers en Navidad, después de que Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio regresen a Nueva York para una revancha de las Finales de la NBA que abrirá una jornada de cinco partidos.

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La NBA dio a conocer esos encuentros el martes como lo que calificó de un “adelanto” del calendario 2026-27. El calendario completo se publicará el jueves.

La temporada comienza con la visita de los Celtics de Boston a Detroit en un inicio inusual a las 3 de la tarde para un partido entre semana.

La triple cartelera se cierra con los Spurs recibiendo a Oklahoma City en una revancha de las finales de la Conferencia Oeste.

Los tres partidos —en años recientes, la noche inaugural tradicionalmente ha incluido dos— serán transmitidos por NBC. ESPN, después, tendrá los cinco partidos de Navidad.

Ese calendario: San Antonio en Nueva York, Miami en Boston, Filadelfia en Los Ángeles, Oklahoma City en Minnesota y Denver en Golden State.

El nuevo equipo de James siempre iba a tener un lugar destacado en el calendario, por lo que la NBA tuvo dificultades para armar el rompecabezas mientras esperaba su decisión.

El comisionado Adam Silver incluso comentó el mes pasado que quería que James anunciara su decisión porque equipos y cadenas llamaban para preguntar cuándo se completaría el calendario.

El máximo anotador en la historia de la NBA señaló aproximadamente una semana después que sería con los Sixers, al sumarse a un equipo que ya había adquirido al All-Star Jaylen Brown procedente de Boston y que se espera sea uno de los principales aspirantes a destronar a los Knicks.

1 / 9 | En imágenes | La noche que LeBron James se convirtió en el rey de puntos de la NBA. LeBron James hizo historia el martes contra el Thunder de Oklahoma City al rebasar los 38,387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA. - The Associated Press 1 / 9 En imágenes | La noche que LeBron James se convirtió en el rey de puntos de la NBA LeBron James hizo historia el martes contra el Thunder de Oklahoma City al rebasar los 38,387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA. The Associated Press Compartir

James disputará su primer partido como local en Filadelfia el 22 de octubre contra Cleveland, uno de sus exequipos que esperaba recuperar por tercera vez al oriundo de Ohio, de 41 años. Ese encuentro formará parte de una doble cartelera de ESPN antes de la visita de Denver a Oklahoma City.

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Minnesota visita a Miami para destacar el calendario el 21 de octubre, cuando la mayoría de los equipos abrirán sus temporadas.

El Heat adquirió al dos veces MVP Giannis Antetokounmpo procedente de Milwaukee —y también intentó traer de vuelta a James— y los Timberwolves traspasaron por el llamativo base LaMelo Ball. Golden State luego se enfrenta a los Lakers para cerrar esa doble cartelera de ESPN.

Los Spurs también son ahora un gran atractivo gracias a Wembanyama, el Jugador Defensivo del Año de la NBA, quien ayudó a San Antonio a ganar el Juego 7 de las finales del Oeste en Oklahoma City para poner fin al reinado del Thunder.

Esta será su segunda vez jugando en el Madison Square Garden en Navidad, después de que compuso una enorme actuación de 42 puntos y 18 rebotes en 2024 en una derrota, en su primera vez jugando en el feriado.

Este duelo será su primera vez de regreso a la cancha en Nueva York desde que los Knicks establecieron un récord de las Finales de la NBA al remontar una desventaja de 29 puntos para una victoria 107-106 en el Juego 4. Ganaron el título en San Antonio en el siguiente partido.