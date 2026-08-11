Nelson Velázquez lucirá ahora el uniforme de los Astros y aumenta sus opciones de ‘playoffs’

El jardinero puertorriqueño Nelson Velázquez fue reclamado por los Astros de Houston el lunes desde la lista de ‘waivers’, menos de 48 horas después de que los Cardinals de San Luis lo designaran sorpresivamente el sábado para una posterior asignación.

El agente del jugador, el también puertorriqueño Melvin Román, confirmó a El Nuevo Día este martes que Velázquez va de camino a San Francisco, para reportarse al equipo grande de los Astros, quienes jugarán en la noche (9:45) ante los Giants.

“El DFA (designated for assignment) quiere decir que el equipo tiene 10 días para hacer tres cosas. O lo cambias para otro equipo, o lo pones en ‘waivers’, y cuando lo ponen en ‘waivers’ el jugador está 72 horas en un proceso en el que cualquier equipo lo puede reclamar. Si lo reclaman, tiene que ir directamente a Grandes Ligas, como el caso de Nelson”, explicó Román.

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De acuerdo al agente, en el caso del patrullero que este año tuvo su retorno a las Grandes Ligas tras firmar un contrato de liga menor con San Luis, ya los Cardinals no tenían opciones.

Las opciones son alternativas que tienen las franquicias para subir y bajar a un pelotero, alternando entre las Mayores y las ligas menores. A preguntas en torno a la movida de Houston por reclamarlo de la lista de ‘waivers’ de San Luis, Román afirmó que en efecto los Astros tenían interés en el jugador.

“Si el jugador tiene opciones lo pueden reclamar y opcionarlo a Triple A. Pero como él no tiene opciones lo tienen que reclamar y dejarlo en Grandes Ligas. Para tratar de enviarlo a Triple A tendrían que pasarlo por ‘waivers’ nuevamente”.

“Lo necesitan. Yo represento y soy el agente de Joe Espada (Josué, el dirigente de los Astros), y definitivamente necesitan un bateador de mucha fuerza”, agregó Román dejando ver que tuvo comunicación con el mánager carolinense.

Los Astros están primeros en la División Central de la Liga Americana con récord de 61-59, y en la puja por mantenerse ahí, tratando de evitar perder el liderato del grupo como ocurrió el año pasado en la recta final.

“Tiene más oportunidades con Houston que con los Cardinals de ir a los ‘playoffs’. Hay que esperar a cómo termina la cosa. Pero, ciertamente esa es la situación de él. Ahí vamos. Él se reporta hoy a San Francisco”.

En Houston Velázquez se unirá al también puertorriqueño Christian Vázquez, veterano receptor reserva. Y potencialmente, se uniría también al campocorto y jugador de cuadro Carlos Correa, quien está en la lista de lesionado tras una operación de tobillo por la que inicialmente se dijo que perdería el resto de la campaña 2026. La semana pasada trascendió que va adelantado en su rehabilitación y hay una ligera posibilidad de que pueda volver a jugar en 2026.

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San Luis, por su parte, tiene marca de 59-60, a 15 juegos del primer lugar (Milwaukee) en la División Central de la Liga Nacional. Al momento su única puerta a la postemporada parece ser la vía de los comodines, pero se encuentra a 4.5 juegos del tercer y último ‘wild card’.

Antes de volver a Grandes Ligas, Nelson jugó por última vez a ese nivel en 2024 con los Royals de Kansas City. Y en su regreso en 2026, en 34 juegos con los Cardinals, bateó solo .216 con cuatro cuadrangulares y 12 carreras remolcadas.

Tras un buen primer mes en su retorno a Grandes Ligas, con bateo de .290 en junio, y dos cuadrangulares con cuatro carreras remolcadas, en julio solo promedió .094.