Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Nelson Velázquez busca relanzar su carrera con los Cardinals

El jardinero boricua, quien disputa actualmente la Serie del Caribe con Puerto Rico, firmó un contrato de liga menor con invitación al campamento primaveral

2 de febrero de 2026 - 10:20 PM

Nelson Velázquez refuerza a los Cangrejeros en la Serie del Caribe en México. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El jardinero Nelson Velázquez se unió a la lista de peloteros puertorriqueños con contrato de liga menor en las Grandes Ligas.

El carolinense, de 27 años, llegó a un acuerdo el mes pasado con los Cardinals de San Luis, con invitación a los entrenamientos primaverales.

Velázquez se quedó fuera de las Mayores en 2025 tras ser dejado en libertad por los Royals de Kansas City en mayo pasado. En septiembre, pactó con los Pirates de Pittsburgh y jugó en Triple A, luego de “quemar” la liga mexicana con Oaxaca, donde promedió .357.

“Sinceramente, estoy contento con la firma. No tenía nada específico en mente. Simplemente buscaba una nueva oportunidad y creo que la conseguimos. Ahora es jugar pelota, que es lo más importante”, dijo Velázquez, quien refuerza a los Cangrejeros de Santurce en la Serie del Caribe en México, en declaraciones a El Nuevo Día.

El domingo, Velázquez bateó de 4-2 en la remontada crustácea sobre México.

“Es un equipo que está en reconstrucción. Nunca he sido parte de los Cardinals y creo que será una buena experiencia. Eso lo veremos más adelante”, agregó.

Velázquez debutó en el Circo Grande en 2022 con los Cubs de Chicago. En 2023, fue adquirido vía cambio por los Royals. En total, acumuló 194 juegos en tres temporadas, con promedio de bateo de .212, 31 jonrones y 87 carreras remolcadas.

En el roster de 40 jugadores de los Cardinals figuran los guardabosques Lars Nootbaar, Joshua Báez, Nathan Church, Victor Scott II, Jordan Walker y el puertorriqueño Bryan Torres, compañero de Velázquez en los Criollos de Caguas.

“Todo varía. Es un equipo en el que hay mucha oportunidad para subir. Toca jugar béisbol y dar lo mejor de uno. Al final, poder hacer el equipo”, expresó Velázquez sobre sus expectativas con la novena, que terminó con marca de 78-84, penúltima en la División Central de la Liga Nacional.

Por otro lado, Yadier Molina, quien fue estrella en la receptoría de los Cardinals por 18 temporadas y ganó dos anillos de Serie Mundial, fungirá ahora como asesor especial del presidente Chaim Bloom para colaborar en el desarrollo de los receptores.

En cuanto al Clásico Mundial de Béisbol, Velázquez espera contar con la disponibilidad para regresar al “Team Rubio” en marzo.

“He tenido contacto para el Clásico. Hay cosas de por medio que todavía estamos esperando para ver cuál sería la respuesta final. Hasta el momento, los Cardinals no me han dicho nada. Creo que esa puerta sigue abierta. Estamos a la espera de la decisión final de ambas partes”, concluyó.

Serie del CaribeCardinals de San LuisGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
