Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Batazo de Rubén Castro sella dramática victoria de Puerto Rico sobre México en la Serie del Caribe

Los Cangrejeros remontaron en el último episodio para imponerse 5-4 ante los Tomateros

1 de febrero de 2026 - 6:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rubén Castro, a la izquierda, celebra el batazo de la victoria. (Fernando Llano)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tal y como lo hizo en el primer juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), cuando conectó un oportuno batazo en la novena entrada para darle el triunfo a los Cangrejeros de Santurce sobre los Leones de Ponce, Rubén Castro volvió a vestirse de héroe el domingo en la Serie del Caribe al impulsar dos carreras en el último episodio para sellar la victoria de Santurce ante los Tomateros de Culiacán.

RELACIONADAS

El partido, disputado este domingo en el Estadio Panamericano de Zapopan, en Jalisco, México, concluyó con marcador de 5-4.

Con los Tomateros arriba 4-3 en la novena entrada, el jardinero que se desempeñó como bateador designado conectó un sencillo al jardín izquierdo que no pudo ser atrapado por Estevan Florial, lo que permitió que Johneshwy Fargas y Jeremy Arocho anotaran para dejar en el terreno a la novena mexicana.

Los Tomateros abrieron el marcador en la primera entrada con dos carreras y añadieron dos adicionales en la segunda para ponerse al frente 4-0.

Mientras, los Cangrejeros respondieron con sus primeras dos anotaciones en la cuarta entrada e hicieron una tercera en la séptima vuelta para disminuir la ventaja tomatera por una carrera.

En la parte baja de la novena entrada, Isan Díaz inició la ofensiva al recibir un pelotazo, y avanzó a segunda tras el toque de sacrificio de Jack López. Luego, Christian Vázquez recibió base por bolas y fue sustituido por el corredor emergente Arocho, mientras que Fargas entró a correr por Díaz.

Tras un rodado de Andrew Velázquez que movió a los corredores a posición de anotar, Castro conectó una línea de sencillo al jardín izquierdo ante el relevista Miguel Vázquez, batazo con el que Fargas y Arocho cruzaron el plato para sellar la victoria de Puerto Rico.

Los Cangrejeros regresan al terreno de juego mañana, lunes, para medirse a los Leones del Escogido de República Dominicana desde las 4:00 p.m., hora de Puerto Rico.

Castro se fue de 5-2 con tres impulsadas. Yohandy Morales, estadounidense de raíces cubanas, bateó de 4-1 con un cuadrangular impulsor de dos carreras. Por su lado, Gabriel Rodríguez obtuvo el triunfo por Puerto Rico al abanicar a un bateador en una entrada lanzada.

