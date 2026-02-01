Francisco Lindor no jugará por un asunto de la falta de póliza de seguro. Fue operado del codo en la temporada muerta.

Rob Manfred evaluará individualmente las bajas de Puerto Rico tras reunirse con Carlos Beltrán. Francisco Lindor no jugará por un asunto de la falta de póliza de seguro. Fue operado del codo en la temporada muerta.

Según el presidente de la FBPR, José Quiles, la MLB se dispone a reconsiderar la situación de los lanzadores José Berríos, Jovani Morán, Yacksel Ríos y Luis Quiñones, quienes inicialmente no habían recibido la aprobación para integrar el equipo de Puerto Rico en el torneo por cuestiones del seguro.

“(Rob) Manfred estuvo hablando con Carlos Beltrán durante el transcurso de la mañana de hoy (domingo), que estaba preocupado por la situación de Puerto Rico y que él se iba a hacer cargo de evaluar la situación jugador por jugador", compartió Quiles.

“Estamos esperando la decisión de ellos. Yo entiendo que los lanzadores que nos quitaron, todos los mandaron a reevaluar nuevamente. No podría decir con certeza que nos lo van a aprobar pero como que presiento que eso podría pasar. Pero todavía no te puedo decir con certeza que hemos tenido algún tipo de avance con relación a eso”, agregó el líder federativo, que recordó que la FBPR tiene hasta el martes en la noche para enviar la lista final de los 30 jugadores.

El líder federativo reveló el sábado, en entrevista con Jay Fonseca, que Berríos, como abridor, y Morán, Quiñones y Ríos, en roles de relevo, no participarían en el evento, cuya sede del Grupo A será el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, el 6 al 11 de marzo. Asimismo, informó que el receptor Víctor Caratini tampoco estará disponible por petición de la organización de los Twins de Minnesota, con quien llegó a un acuerdo de dos años y $14 millones.

De igual manera, Quiles dejó abierta la posibilidad de retirar el equipo del torneo después de conocer que Francisco Lindor y otros jugadores no recibieron permiso para jugar en el torneo ante la falta de pólizas de seguro.

Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, tuvo una conversación con Carlos Beltrán sobre las bajas del "Team Rubio". (Charlie Neibergall)

Quiles reconoció que la incertidumbre sobre la disponibilidad de jugadores complica la planificación del equipo nacional, al señalar que aún no puede garantizar la participación de figuras como Carlos Correa o Lindor, este último debido a una cirugía en el codo a la que fue sometido en octubre.

No obstante, subrayó que la principal preocupación de la Federación recae en el cuerpo monticular, al advertir que la exclusión de una parte significativa de los lanzadores afectaría de manera directa el balance competitivo del conjunto. En ese sentido, explicó que la Federación aguarda definiciones entre hoy (domingo) y mañana (lunes) para entonces tomar, antes del viernes, una determinación sobre el futuro del equipo de Puerto Rico en el Clásico.

Sin evidencia de Correa

En el caso de Correa, Quiles indicó que hasta el momento no cuentan con evidencia médica ni documentación del seguro que impida su participación, y que tampoco existe constancia de ello en la oficina del Clásico.

“Nosotros no tenemos un anuncio oficial del Clásico Mundial de Béisbol de que Carlos Correa no va a participar por Puerto Rico por problemas de seguro ni por ningún tipo de problema”, dijo Quiles.

“Tampoco tenemos nada escrito en el portal de la página del Clásico que Lindor no puede participar. Tenemos que Jovani Morán no (estará disponible), Yacksel Ríos no, (José) Berríos no, Luis Quiñones no. Esos cuatro aparecen en el portal de que no (van a participar en el Clásico). Pero esos cuatro los mandaron a evaluar”, insistió Quiles.

Este será el trofeo que se le entregue al equipo campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que inicia en marzo. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Lo de Lindor nos cogió por sorpresa a todos porque no sabíamos que había tenido una intervención en el codo a finales de octubre”.

Sobre el jardinero de los Giants de San Francisco, Heliot Ramos, Quiles señaló que figura en el equipo aunque aún no han recibido la autorización formal, pero tampoco se les ha notificado objeción alguna a su participación.

“A Fernando Cruz lo están evaluando, a Seth Lugo lo están evaluando también y todavía no nos han dicho si van o no”, indicó en referencia a los lanzadores de los Yankees de Nueva York y los Royals de Kansas City, respectivamente.