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José Alvarado lidera la convocatoria de Puerto Rico para la cuarta ventana FIBA

El armador de los Knicks figura entre los 24 jugadores considerados para los compromisos ante Argentina y Uruguay a finales de este mes

12 de agosto de 2026 - 2:09 PM

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José Alvarado estuvo ausente en la pasada ventana por su situación contractual con los Knicks. (FBPUR)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El armador de los Knicks de Nueva York, José Alvarado, encabeza la preselección de 24 jugadores anunciada este miércoles por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) para la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA.

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Puerto Rico disputará sus próximos dos compromisos como visitante. El quinteto nacional enfrentará a Argentina el 27 de agosto y cuatro días después, el 31, se medirá a Uruguay.

Además de Alvarado, la convocatoria incluye al base Jezreel de Jesús, quien lució en la pasada ventana ante Bahamas y caras nuevas como Javier Ezquerra y Daniel Rivera.

También está de vuelta el alero Davon Reed.

Otros nombres son los bases André Curbelo y Jordan Howard; los escoltas Gian Clavell, Stephen Thompson y Alfonso Plummer; los aleros Ramses Meléndez, Ethan Thompson, Alex Morales; los delanteros Ysmael Romero, Chris Ortiz, Devon Collier, Jordan Cintrón, Tai Odiase, Isaiah Piñeiro, Enrique Freeman y Alexander Kappos; y los pívots George Conditt IV, Arnaldo Toro y Christian Negrón.

Freeman debutó en la pasada ventana con el seleccionado.

Ortiz, en su caso, se ausentó por una lesión y Jordan Howard por una situación personal. Su hermano Markus Howard no aparece en la convocatoria.

Mientras, Alvarado no estuvo disponible para jugar en la pasada ventana debido al proceso de oficialización de su nuevo contrato con los Knicks.

Puerto Rico buscará mejorar su posición en el clasificatorio después de cerrar las primeras tres ventanas con balance de 2-4.

La Federación deberá definir el grupo a 12 jugadores para conformar la plantilla que participará en los encuentros ante Argentina y Uruguay.

Tags
Copa del Mundo FIBAJosé AlvaradoFederación de Baloncesto de Puerto RicoFIBA
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