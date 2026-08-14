Iván Rodríguez y Tany Pérez emergen del maizal en partido inspirado en Field of Dreams

Las Grandes Ligas regresaron al Campo de los Sueños llevando consigo una gran parte de Cooperstown.

La pompa previa al partido entre los Twins de Minnesota y los Phillies de Filadelfia —junto a los campos donde se filmó la película de fantasía de 1989— contó con la presencia de 26 miembros del Salón de la Fama emergiendo del maizal del jardín, tal como lo hicieron los jugadores fantasma en la película.

Con algunos de los aplausos más fuertes reservados para el ex tercera base de los Phillies, Mike Schmidt, y el ex receptor de los Twins, Joe Mauer, la multitud de aproximadamente 8,000 personas en el recién construido estadio en el noreste de Iowa disfrutó de la atmósfera surrealista mientras las veteranas estrellas caminaban hacia el cuadro interior para las presentaciones oficiales.

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Se lanzaron fuegos artificiales desde el maizal durante el himno nacional, y el bateador de los Phillies, Kyle Schwarber, respondió con su propio gran estallido: un batazo potente al jardín derecho en el tercer lanzamiento del abridor de los Twins, Taj Bradley.

Tras acaparar toda la atención en el evento inaugural de 2021, disputado en el mismo terreno temporal que también albergó el partido de 2022, Kevin Costner no apareció.

Sin embargo, el protagonista de la película —en el papel del inquieto granjero Ray Kinsella, quien se reencuentra con su difunto padre jugando a la pelota en el campo de béisbol de su jardín— narró el vídeo previo al partido, que aportó un toque de nostalgia clásica a la moderna retransmisión de Netflix.

Ambos equipos emergieron del maizal para colocarse en sus posiciones, como en el día inaugural, y Byron Buxton, estrella de los Twins —quien regresó de la lista de lesionados por la tarde para jugar— tomó el micrófono para citar una frase de James Earl Jones, quien interpretó al autor Terence Mann en la película.

“Lo único constante a lo largo de los años ha sido el béisbol”, dijo Buxton antes de que Schwarber continuara con un breve relato sobre una idílica noche de finales de verano, tras las fuertes lluvias que habían azotado la zona ese mismo día.

Luego llegaron las leyendas, y leyendas vivas, a diferencia de aquellos muchachos vestidos de lana en la película.

Schmidt y Steve Carlton vistieron uniformes de los Phillies junto con Jim Kaat, quien jugó para ambos equipos. Mauer y Bert Blyleven lucieron camisetas de los Twins. Los demás —Andruw Jones, Harold Baines, Fred McGriff, Adrián Beltré, Andre Dawson, Larry Walker, Cal Ripken Jr., el puertorriqueño Iván Rodríguez, Jim Thome, Scott Rolen, Tany Pérez, Tony La Russa, Jeff Kent, Fergie Jenkins, Joe Torre, CC Sabathia, Billy Wagner, Rollie Fingers, Lee Smith y Trevor Hoffman— ayudaron a formar un semicírculo alrededor del diamante para representar aproximadamente un tercio de los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown que aún viven.

Esta fue la mayor concentración de este tipo en un estadio de béisbol, sin incluir las ceremonias anuales en el Salón de la Fama en el norte del estado de Nueva York, desde el Juego de Estrellas de 2008 que celebró la última temporada en el antiguo Yankee Stadium.