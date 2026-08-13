¡Qué palote! Abilemec Ortiz sacude jonrón de 407 pies en revés de los Nationals

Washington - Alex Bregman conectó tres jonrones en un juego por primera vez y remolcó un récord personal de siete carreras, por los Cubs de Chicago, quienes doblegaron el miércoles 12-6 a los Nationals de Washington.

Dansby Swanson también pegó bambinazo por Chicago, que se acercó a tres juegos de Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional.

Los Cubs han ganado ocho de nueve y están en su mejor marca de la temporada, con 21 juegos por encima de .500 y foja de 71-50.

El boricua Abimelec Ortiz y el dominicano José Tena conectaron sendos vuelacercas, mientras que Daylen Lile impulsó tres carreras por Washington.

El vuelacercas de Oritz llegó hasta el tercer piso del estadio de los Nationals con una distancia de 407 pies. Fue su tercer jonrón de la campaña. Lleva de 26-8 con cinco remolcadas.

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En la quinta entrada, Bregman castigó un sweeper de Jake Bird y envió la bola al bullpen de los visitantes en el jardín izquierdo para un jonrón de tres carreras que coronó el episodio de cuatro anotaciones de los Cubs.

Swanson pegó un doble impulsor que puso a su equipo al frente ante Tom Cosgrove (0-2) en la sexta.

Dos bateadores después, Seiya Suzuki conectó un sencillo de dos carreras frente al dominicano Yovanny Cruz, antes de que Bregman sacudiera un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo ante el novato para poner el encuentro 9-4.

El abridor de los Cubs, David Peterson (7-7), permitió cuatro carreras -tres limpias- y ponchó a seis en cinco entradas. Peterson mejoró a 9-2 con efectividad de 3.23 en 17 apariciones contra Washington.

Nunca ha permitido un jonrón en 86 1/3 entradas frente a los Nationals.