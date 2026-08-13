“Fue lamentable lo que sucedió“: Pachy Cruz sobre el vaquero Damian Jones al lanzar camiseta a las gradas

Aguada - Renaldo Balkman rescató un intento de Jassel Pérez y logró un tapeo que quebró un empate faltando 25 segundos y los Vaqueros de Bayamón salieron del Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado con un apretado triunfo 87-86 frente a los Santeros para tomar ventaja 2-0 en la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Vaqueros regresarán el viernes al Coliseo Rubén Rodríguez para el tercer choque de la serie. Tendrán la oportunidad de acercarse más al ‘back to back’ y a su campeonato número 18 en la historia de la franquicia.

Después del canasto de Balkman que colocó la pizarra 84-82, el importado de los locales Jacob Wiley recibió falta en un intento al canasto en un rebote ofensivo con 11 segundos por jugar.

Wiley falló uno de dos tiros en la línea para cerrar la pizarra 84-83.

De inmediato, Jassel Pérez recibió falta y marcó uno de dos intentos, pero Bayamón recuperó el rebote ofensivo. Javier Ezquerra sentenció el encuentro en la carretera con dos tiradas más para despegar 87-83 a los Vaqueros con apenas cinco segundos.

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Iván Gandía anotó un triple en el segundo final cuando el juego ya estaba definido.

Los Santeros sufrieron en la línea de tiros libres en la noche. Finalizaron de 23-13.

“Cuando estamos a estas alturas, esos son detalles del juego que cuestan”, declarón Rafael “Pachy” Cruz, dirigente de los Santeros.

“Son detalles que cuestan el doble. Son cosas que definitivamente tenemos que mejorar si queremos seguir hacia adelante. Es concentrarnos en los próximos 40 minutos”, agregó Cruz.

Pérez finalizó con 22 puntos, siete asistencias y cinco rebotes en la causa vaquera. Chris McCullough, por su parte, encestó 17 unidades.

“Fue un juego un poquito feo de parte de nosotros”, dijo Javier Mojica, capitán de los Vaqueros, quien finalizó con siete puntos, cinco en el tercer parcial.

“Entramos sin esa intensidad que estamos acostumbrados de tener. Sabíamos que para ellos defender la casa era lo más importante. Creo que pudimos quedarnos cerquita (en el marcador). Eso nos ayudó hacer nuestra corrida en la segunda mitad para poder sacar la victoria”, indicó Cruz.

Por los Santeros, Joel Soriano y Rigoberto Mendoza registraron 21 y 20 puntos, respectivamente. Gandía tuvo 12 y Wiley coló 10 en el primer juego de una final de BSN en Aguada en siete años.

Soriano lanzó de 9-3 en tiros libres.

Los Santeros superaron los 28 puntos anotados en la primera mitad de la derrota del miércoles en el “rancho vaquero”.

Los locales se llevaron la primera parte, 45-43, gracias a una necesitada aportación del banco.

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Antonio Ralat y Arnaldo Toro se combinaron para 13 de las 16 unidades de los suplentes en los primeros 20 minutos de acción.

Soriano, limitado a 11 tantos en el duelo inicial, respondió con 16 puntos.

Con los Vaqueros viniendo de atrás en la pizarra, Pérez empató el choque a 65 con un donqueo. Tras un tiempo de Aguada, que no pudo completar una jugada diseñada por el dirigente Cruz, el dominicano atinó un triple de esquina para poner a los visitantes al frente, 68-65.

Otro bombazo, esta vez de Ezquerra, más un flotadora de Pérez, sellaron un tercer parcial de 30 puntos para los Vaqueros, que tomaron ventaja 73-69.

Aguada volvió a pecar con par de errores en los primeros minutos del cuarto periodo. Bayamón sacó cinco puntos de los turnovers para despegarse 80-73, silenciando el “Chavalillo” Delgado.

Presionados bajo su propio techo, los Santeros respondieron con un avance de 9-2 para agregar drama al encuentro, acercándose, 82-81, con 2:40 en el reloj.

Los nervios se apoderaron de las gradas al ver a los Santeros no lograr el canasto de la delantera en varias oportunidades después de gestionar paradas defensivas.

Después de un tiempo de 30 segundos, Soriano recibió una falta de Damian Jones, la quinta para quedar fuera del choque.

Un frustrado Jones se arrancó la camiseta, la lanzó al público y se dirigió directo al camerino visitante. Soriano logró un tiro de dos en la línea de los suspiros para empatar el juego a 82.

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Jones no recibió una técnica tras su comportamiento. Cruz lamentó la conducta del importado vaquero.