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Comerío y Yabucoa, frente a una larga espera por el campeonato del Béisbol Doble A

Los Pescadores del Plata buscan poner fin a una sequía de 23 años, mientras que los Azucareros persiguen su primer título desde 1996

12 de agosto de 2026 - 5:56 PM

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Luis Leroy Cruz, lanzador de los Pescadores del Plata de Comerío en la Doble A. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La serie final del Béisbol Doble A iniciará este viernes con un enfrentamiento entre históricas franquicias que llevan más de dos décadas sin conquistar el campeonato nacional.

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Por un lado, los Pescadores del Plata de Comerío alcanzaron el último cetro en 2003 y, por el otro, los Azucareros de Yabucoa sin un título desde 1996.

Comerío tiene un campeonato en su historia y Yabucoa suma cuatro.

A juzgar por el hambre de ambas franquicias, se espera una reñida batalla.

Va a ser una serie espectacular”, describió el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, en una conferencia de prensa.

El federativo destacó la calidad de ambos planteles, que cuentan con ocho integrantes de la Selección Nacional que ganó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de tratarse de los dos equipos con las mejores marcas de la temporada regular.

“Son dos grandes equipos. Va a ser una serie sumamente competitiva”, agregó Quiles.

La final arrancará el viernes a las 8:00 p.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas, sede neutral acordada por ambas franquicias debido a su capacidad para recibir una mayor cantidad de fanáticos.

Comerío, que terminó con mejor récord en la fase regular, tendrá el privilegio de utilizar el dugout de tercera base.

Los Azucareros jugaron como locales en la campaña en Humacao.
Los Azucareros jugaron como locales en la campaña en Humacao. (Suministrada)

El segundo partido se jugará el sábado a las 7:30 p.m.

Durante cada juego de la serie, cada equipo tendrá dos retos (challenges) por nueve entradas, explicó el director del torneo Efraín Williams.

En entradas extras habrá un reto adicional en cada tres entradas. No se aplicará la regla de corredores en segunda y primera base para comenzar las entradas extras.

Habrá un nuevo campeón en el torneo 2026, tras la eliminación de los Mulos de Juncos en la semifinal nacional ante los Pescadores del Plata.

Yabucoa tiene de dirigente al exgrandesligas Juan “Igor” González, quien buscará su tercer título con un tercer equipo en la liga. Fue campeón con Cayey (2022) y Humacao (2021). Reemplazó a Edwards Guzmán en la dirección esta campaña.

Jan Hernández y Kevin Santa sobresalen en la alineación de los Azucareros.

Yabucoa también llega buenos brazos en el cuerpo monticular. Los Azucareros tienen una efectividad colectiva de 2.61 en la temporada.

El también exjugador de las Mayores y dirigente campeón en la lia invernal, Luis Matos, está al mando de los Pescadores del Plata, quienes alcanzaron su primera final en 23 años y buscarán su segundo campeonato nacional con brazos, como los zurdos Luis Leroy Cruz y Héctor Hernández.

Los Pescadores del Plata llegan a la final con 38 cuadrangulares y la reputación de contar con uno de los parques más favorables para la ofensiva en el torneo: el Estadio Carlos Bonet.

Sin embargo, el cambio de escenario no les preocupa, pues conocen bien el Solá Morales, aseguró el campocorto Yadiel Rivera.

“Dicen que nuestro parque es de ofensiva, pero tuvimos dos series en Caguas ante los Criollos y ante los Toritos de Cayey, y ganamos ambas series”, dijo Rivera.

Estamos familiarizados con el estadio de Caguas y sabemos qué tenemos que hacer para tener una buena ofensiva. Obviamente, la defensiva también. Estamos preparados para esa serie en Caguas”, prosiguió Rivera.

Yabucoa, por su parte, jugó en la carretera toda la temporada porque se está construyendo el nuevo Estadio Félix Millán. Yabucoa jugó en Humacao como local.

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Beisbol Doble AAzucareros de YabucoaPescadoresComeríoCaguasJuan 'Igor' GonzálezLuis Matos
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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