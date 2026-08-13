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Jacob Wiley encontró en los Santeros de Aguada una nueva oportunidad en el BSN

Es la primera vez que el estadounidense refuerza un equipo fuera del área metropolitana

13 de agosto de 2026 - 7:20 PM

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Jacob Wiley ayudó a los Santeros de Aguada a alcanzar su primera final del BSN desde 2019. (BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Aguada - El estreno de Jacob Wiley en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) se dio en la franquicia con más campeonatos en la historia de la liga.

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En 2022, el importado ayudó a los Vaqueros de Bayamón, en aquel entonces bajo la administración del exgrandesligas Yadier Molina y su agente Melvin Román, a ganar el cetro número 16.

Tres años después, reforzó a otro quinteto de alto poder económico, los Gigantes de Carolina-Canóvanas, quienes cayeron en las semifinales de conferencia contra los propios Vaqueros.

Este año, Wiley llegó a una nueva franquicia adinerada en los Cangrejeros de Santurce. Sin embargo, los crustáceos lo descartaron al estar lesionado aún sin debutar.

Sin equipo en 2026, los Santeros de Aguada, una plaza de mercado pequeño en el oeste de la isla, lo llamaron a mediados de torneo.

Fuera de la zona metropolitana por primera vez, la cultura de la escuadra santera abrió sus ojos.

“Pensé: ‘Mano, Aguada. No conozco nada de allá, no conozco a nadie´. Pero, cuando vi sus juegos, sabía que podía encajar. Yo estaba esperando por un equipo de la zona metropolitana y fue claro que eso no se iba a dar. Así que me dije ‘me quieren en Aguada, voy a ir’. Gracias a Dios estamos en la final", contó Wiley previo al segundo juego contra Bayamón.

Jacob Wiley celebrando el campeonato de los Vaqueros en 2022 junto a Stephen Thompson Jr.
Jacob Wiley celebrando el campeonato de los Vaqueros en 2022 junto a Stephen Thompson Jr. (David Villafane/Staff)

Los Santeros llegaron a su segunda final en la historia gracias a la ayuda de Wiley, quien refuerza al conjunto campeón de 2019 junto a los dominicanos Rigoberto Mendoza y Joel Soriano.

En la fase regular, promedió 12.1 puntos y 6.7 rebotes. E la postemporada, tiene media de 12.6 tantos y 7.1 rebotes, sintiéndose completamente en forma.

“Esta temporada ha sido dura viniendo de una lesión, traicionado por personas con las que trabajé en el pasado, sin saber si iba a jugar de manera saludable, es un milagro. Esta temporada ha sido la más retante en 10 años como profesional, pero la de mayor recompensa”, apuntó el apodado “Coyote”.

“Lo que estamos haciendo en esta temporada es mágico. Con solo llegar a la final... vieron mis lágrimas en el sexto juego contra Ponce. Fueron reales. Tomó mucho dolor llegar hasta aquí. Después de tres años en la metro, es duro en este lado”, añadió Wiley, quien sufre de un desgarre del labrum de la cadera, más un disco herniado en su espalda.

En el juego inicial el domingo, Wiley, de 31 años, tuvo sentimientos encontrados al ver el banderín del campeonato de 2022.

“Soy un jugador emocional. Claro, complica las cosas pero es normal. Hay una razón por la que cuelgan banderines, para que recuerdes. Fueron grandes memorias. Pero, ahora estamos en Aguada buscando un banderín aquí”, comentó Wiley, quien ganó el campeonato junto a Javier Mojica y Stephen Thompson Jr.

“Ellos son ganadores. Por eso esta sería es difícil. Ellos tienen muchos jugadores experimentados, mucho tiempo en ese equipo. Su cultura es ganar, campeonatos”, afirmó.

Los Santeros buscarán evitar el viernes caer abajo 3-0 en el tercer juego contra Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Tags
Vaqueros de BayamónSanteros de AguadaBSNCangrejeros de Santurce
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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