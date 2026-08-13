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El BSN suspende al vaquero Damian Jones para el tercer juego de la final del BSN

El importado de Bayamón desgarró su camiseta y la lanzó a las gradas en Aguada durante el segundo choque de la serie

13 de agosto de 2026 - 1:48 PM

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Momento en que Damian Jones sale del tabloncillo tras desgarrar la camiseta de los Vaqueros. (BSN)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) suspendió por un partido y multó por $1,000 al centro de los Vaqueros de Bayamón, Damian Jones, por su conducta al finalizar el tercer juego de la serie final ante los Santeros de Aguada, informó el director del torneo.

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Jones tiene que cumplir el partido de suspensión este viernes, cuando se juega el tercer choque de la final en Bayamón, detalló el director del torneo, Ricardo Carrillo.

La sanción no se puede apelar, dijo Carrillo.

En los minutos finales del encuentro celebrado el miércoles en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, y tras cometer su quinta falta personal, Jones se desgarró la camiseta de juego y, mientras abandonaba la cancha, la lanzó hacia las gradas.

Jones se excusó en las redes sociales de los Vaqueros.

“Reconozco que mi reacción al final del partido de anoche fue inapropiada. Mis acciones no me representan como persona ni como profesional. Mis más sinceras disculpas a nuestros fanáticos, la franquicia y a todos mis compañeros de equipo”, dijo el jugador.

Carrillo dijo que la excusa pública de Jones no fue un atenuante en el castigo. Detalló que al jugador se le aplicó el Reglamento de Disciplina de las Reglas de Torneo 2026.

La serie descansa este jueves y se reanudará el viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, donde se disputará el tercer encuentro. Los Vaqueros dominan la final 2-0 tras imponerse 87-86 en el segundo desafío.

El dirigente de los Santeros, Rafael ‘Pachy’ Cruz, por su parte, lamentó el comportamiento del importado bayamonés y considera que envía un mensaje equivocado a los aficionados más jóvenes.

“Fue lamentable la situación. Nadie se puede quitar la camisa y mucho menos lanzarla. Son cosas de conducta. Aquí vienen muchos niños a mirarlos, y a veces, uno no quiere se un role model, pero lo somos. Nos observan cómo nos comportamos. Fue lamentable lo que sucedió”, reaccionó el mentor santero tras el juego.

Jones ha sido una figura clave para los Vaqueros, sobre todo en el primer partido de la serie, en el que aportó 20 puntos y 15 rebotes y marcó defensivamente al dominicano de los Santeros, Joel Soriano, quien tuvo una discreta noche ofensiva en ese primer partido.

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BSNSanteros de AguadaVaqueros de Bayamón
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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