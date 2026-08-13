“Era un boxeador de calidad”: figuras del deporte local lamentan la muerte de Prichard Colón

Figuras del deporte puertorriqueño lamentaron este jueves la muerte del exboxeador Prichard Colón.

Richard Colón, padre del expúgil, informó en las redes sociales sobre la muerte de su hijo, de 33 años, y quien permanecía desde 2015 con severas secuelas neurológicas tras una pelea profesional.

Al momento se desconoce la causa de su muerte.

El expresidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Paco Valcárcel, fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia.

“Era un boxeador de calidad, en ese grupo con Jeyvier Cintrón y (Jesús) Verdejo. Él, al final, no llegó (por la lesión), pero era de ese grupo de elite, y había comenzado bien su carrera profesional. Es lamentable”, reaccionó Valcárcel a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Colón comenzó su carrera profesional en febrero de 2013 con una victoria ante Xavier Lasalle en Cataño. Arrancó con 16 victorias corridas, 13 de ellas por nocaut.

1 / 21 | La vida de Prichard Colón en imágenes: de promesa del boxeo a símbolo de lucha. Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. - Ricky Arduengo 1 / 21 La vida de Prichard Colón en imágenes: de promesa del boxeo a símbolo de lucha Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. Ricky Arduengo Compartir

Todo cambió en su combate número 17.

En la noche del 17 de octubre de 2015 ante el estadounidense Terrel Williams sufrió daños cerebrales durante esa reyerta.

Repetidos golpes a la nuca y cabeza del boricua, y contra los cuales el árbitro del combate, Joe Cooper, nunca tomó acción, tuvieron a la postre su efecto adverso sobre el peleador boricua.

Al concluir el combate en el Eagle Bank Arena de la Universidad de George Mason en Virginia, Colón fue llevado en ambulancia a un hospital en Farifax, debido a vómitos y mareos que le comenzaron en el camerino de la sede del combate.

Tras pasar tiempo en coma, Prichard fue trasladado al hogar de su madre, quien se ha hecho cargo de su cuidado permanentemente en Florida.

“Acompaño en los sentimientos a la familia y a Richard, su padre, a quien entrené. Ví a Prichard de pequeño. Condolencias a toda la familia, a su madre, que lo estuvo cuidando”, dijo el exentrenador don Félix Trinidad, padre del excampeón Tito Trinidad.

“Prichard era un prospecto a campeón mundial. Así lo veía”, dijo don Félix.

Mientras, el púgil Jeyvier Cintrón estudió con Prichard en la Escuela del Albergue Olímpico en Salinas y resaltó su talento y personalidad.

“Es lamentable para el boxeo porque él era una promesa para el boxeo que tenía mucho más para dar. Estudié con él en el Albergue Olímpico y recuerdo que era supercarismático. Todos le queríamos porque siempre hacia reír, haciendo bromas”, dijo Cintrón a este medio.

PUBLICIDAD

“Ver lo que era y ver cómo quedó todo, es triste. A mí me sorprendió como podía reír pese a todo lo que le pasó. Era un guerrero dentro y fuera del ring. En la Selección de boxeo, ni se diga; era un chiste y muy profesional. Está descansando en paz luego de días de lucha. Está descansando en paz”, apuntó Cintrón.

Prichard Colón (azul) durante su etapa como aficionado. (Jose R. Madera)

Y los entrenadores del Albergue Olímpico dijeron que hay “luto” en la institución en Salinas.

“Estamos de luto en la escuela del Albergue, en donde él estuvo de tres a cuatro años. Tremendo estudiante, carismático y talentoso boxeador. Luego estuvo en la selecciones nacionales con nosotros. Estuvo en Mayagüez 2010 y en el Preolímpico para Londres 2012. No pudo clasificar y estaba frustrado, lo que es natural”, dijo el entrenador Carlos “Cholo” Espada hablando a nombre de los integrantes del Equipo Nacional.

“Y entra en el profesionalismo. Dominaba la técnica. No era pegador, pero tenía fuerza en las manos y usaba el volumen de golpes. Era alto para la división (140 libras) y sabía sacar provecho de esa ventaja”, abundó Espada.

El CMB expresa sus condolencias

Por su parte, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se unió a las expresiones de pesar por el fallecimiento de Colón, a quien describió como un ejemplo de valentía y fortaleza tras la lesión cerebral que sufrió en 2015.

El organismo recordó que en 2021 lo reconoció como campeón mundial honorario y le entregó el cinturón verde y oro que había aspirado conquistar durante su carrera.

“Prichard nos enseñó que el verdadero valor de un campeón no se mide solo por las victorias obtenidas dentro del ring, sino por la capacidad de levantarse ante las pruebas más difíciles de la vida”, expresó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, quien también destacó la dedicación de su madre, Nieves, durante los años en que estuvo al cuidado de su hijo.