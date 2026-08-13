Fallece el exboxeador puertorriqueño Prichard Colón: “Ahora está con Dios”

El padre del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón anunció este jueves, mediante un mensaje en las redes sociales, el fallecimiento de su hijo, quien permanecía desde 2015 con severas secuelas neurológicas tras una pelea profesional.

La información de la muerte de Colón también fue confirmada a El Nuevo Día por Paco Valcárcel, ejecutivo de la OMB.

Tenía 33 años. Al momento se desconoce la causa de su muerte.

“Bns días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, AHORA ESTA en mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle SU DESEO, SU SUEÑO de traerlo DE VACACIONES a Puerto Rico como tanto él deseaba pero NO SE PUDO. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténganos en oraciones”, escribió su padre Richard Colón en su cuenta de Facebook.

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En entrevista con Teleonce, Richard agradeció el apoyo del pueblo puertorriqueño hacia a su hijo durante estos años.

“Gracias al pueblo de Puerto Rico por haberlo siempre incluido en sus oraciones. Yo sé que el pueblo de Puerto Rico lo quería, como él quería en Puerto Rico. Seguir teniéndolo en sus oraciones. Ahora está con Dios”, dijo Richard al indicar que aún es muy prematuro para conocer detalles del velatorio.

“No, en este momento no tengo toda la información. Esto acaba prácticamente de suceder y, pues, yo me encuentro en Puerto Rico, él está en Orlando haciendo las gestiones para ir allá, adelantarla, porque ya estaba haciendo las gestiones ya para ir para su cumpleaños en septiembre y adelantarlo ahora. Lo último que les puedo decir, que me informaron, es que ya se lo llevaron para la autopsia”, dijo.

1 / 21 | La vida de Prichard Colón en imágenes: de promesa del boxeo a símbolo de lucha. Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. - Ricky Arduengo 1 / 21 La vida de Prichard Colón en imágenes: de promesa del boxeo a símbolo de lucha Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. Ricky Arduengo Compartir

Colón sufrió daños cerebrales durante su reyerta contra el estadounidense Terrel Williams el 17 de octubre de 2015.

Repetidos golpes a la nuca y cabeza del boricua, y contra los cuales el árbitro del combate, Joe Cooper, nunca tomó acción, tuvieron a la postre su efecto adverso sobre el peleador boricua.

Al concluir el combate en el Eagle Bank Arena de la Universidad de George Mason en Virginia, Colón fue llevado en ambulancia a un hospital en Farifax, debido a vómitos y mareos que le comenzaron en el camerino de la sede del combate.

Ese combate fue su único revés, terminando su carrera con marca de 16-1.