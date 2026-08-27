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Una camiseta de Michael Jordan de las finales de 1998 saldrá a subasta por $10 millones

Usada durante “The Last Dance”, simboliza la culminación de una era que trascendió las canchas

27 de agosto de 2026 - 3:47 PM

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Fotografía cedida por Joopiter que muestra el reverso de la camiseta blanca de los Chicago Bulls de Michael Jordan que usó el 7 de junio de 1998 en el tercer partido de las finales de la NBA. (EFE/ Joopiter)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Una camiseta de los Chicago Bulls usada por Michael Jordan durante las finales de 1998 contra los Utah Jazz, sus últimas en la NBA, saldrá a subasta en septiembre por un valor esperado de entre $10 y $15 millones (entre 8,5 y 12,8 millones de euros).

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La plataforma de comercio Joopiter, fundada por el artista Pharrell Williams, subió a su página web la camiseta blanca de los Bulls que Jordan empleó el 7 de junio de 1998 en el tercer partido de las finales e informó de que la subasta se abrirá el 15 de septiembre.

“Usada durante ‘The Last Dance’ —la última temporada en la que el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos ganó un campeonato—, marca la culminación de una era que transformó el baloncesto en un fenómeno cultural global”, destacó la plataforma.

El ’23′ fue el máximo anotador esa noche con 24 puntos que contribuyeron a que los Bulls se llevaran la victoria y se adelantaran 2-1 en la serie.

Esa eliminatoria fue la sexta y última aparición de Jordan en unas finales de la NBA, y concluyó con su sexto anillo gracias a una de sus jugadas más emblemáticas: ‘The Last Shot’, en la que puso por delante a los Bulls con un tiro de dos puntos a falta de 5 segundos.

Fotografía cedida por Joopiter que muestra la camiseta blanca de los Chicago Bulls que Michael Jordan usó el 7 de junio de 1998 en el tercer partido de las finales de la NBA.
Fotografía cedida por Joopiter que muestra la camiseta blanca de los Chicago Bulls que Michael Jordan usó el 7 de junio de 1998 en el tercer partido de las finales de la NBA. (EFE/ Joopiter )

Joopiter sacó a subasta el pasado diciembre las icónicas zapatillas Nike Kobe 6 ‘Grinch’, que empleó Kobe Bryant en el partido de Navidad de 2010 contra los Miami Heat de LeBron James, también por un precio mínimo de 10 millones de dólares.

Además, un cromo firmado por Bryant y Jordan fue subastado el pasado agosto por más de $12.9 millones (unos 11 millones de euros) por la casa de subastas Heritage Auctions, una cantidad récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos y que lo convirtió en el segundo objeto de coleccionismo deportivo más caro de todos los tiempos.

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