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Sin decisión Elmer Rodríguez en su regreso a las Mayores con los Yankees

El novato derecho puertorriqueño permitió tres carreras en poco más de seis entradas en la victoria de Nueva York sobre los Astros

27 de agosto de 2026 - 11:12 PM

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Elmer Rodríguez lanza en la primera entrada contra los Astros. (Ryan Murphy)
Por Larry Fleisher

Nueva York - Cody Bellinger conectó un doble con las bases llenas, que significó la ventaja en la séptima entrada, y los Yankees de Nueva York se alejaron en la pizarra para doblegar el miércoles 9-3 a los Astros de Houston.

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Bellinger rompió el empate 3-3 cuando castigó una recta de Bennett Sousa (1-3), con cuenta de 1-1. La pelota pegó en la parte alta de la barda del jardín central para que anotaran Trent Grisham y Ben Rice.

El batazo oportuno llegó después de que Luis García Jr. se embasó con un sencillo dentro del cuadro cuando Sousa no cubrió la primera base a tiempo en un rodado hacia el lado derecho.

Spencer Jones añadió un sencillo impulsor en la séptima y Jazz Chisholm Jr. conectó un doble productor. Chisholm pegó dos sencillos y terminó con su tercer juego de tres hits en la temporada.

Rice disparó su 35to jonrón en la primera entrada y García agregó un cuadrangular de dos carreras en la octava. García sumó tres hits más después de irse de 5-4 en la derrota de la noche del martes.

El jonrón de Rice lo dejó a uno del toletero cubano de Houston Yordan Alvarez en la lucha por el liderato de la Liga Americana y marcó la primera vez en 24 juegos que los Yankees anotaron en una primera entrada.

Nueva York (75-57) ganó por 11ª vez en 17 juegos y se mantuvo a 3 1/2 juegos del líder Tampa Bay en el Este de la Liga Americana y 2 1/2 por delante de Boston dentro de la contienda por el primer comodín de la liga.

El novato boricua de los Yankees Elmer Rodríguez permitió tres carreras y tres hits en poco más de seis entradas en su primera apertura dentro de las Grandes Ligas desde el 21 de junio.

El derecho fue retirado del juego después de otorgar una base por bolas al venezolano José Altuve, y los Astros empataron ante Paul Blackburn cuando el rodado de Christian Walker rebotó en el guante de George Lombard Jr. para el sexto error del campocorto novato en 19 juegos de su carrera.

Blackburn (6-2) ponchó al dominicano Jeremy Peña con las bases llenas para mantener el empate. Michael Fulmer ponchó a Alvarez para iniciar una octava entrada de 1-2-3 en su debut con los Yankees.

Altuve conectó un doble impulsor y Daulton Varsho pegó un jonrón ante Rodríguez. Los Astros (66-67) perdieron por 10ª vez en 16 juegos.

Alvarez conectó un sencillo en la sexta y terminó la noche con el mejor promedio de bateo de las Grandes Ligas: .322.

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Yankees de Nueva YorkElmer RodríguezGrandes LigasMLB
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