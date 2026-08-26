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Los Yankees colocan a Fernando Cruz en la lista de lesionados

El relevista puertorriqueño presenta molestias en el codo derecho y ha permitido cuatro jonrones en sus últimas 10 apariciones

26 de agosto de 2026 - 7:22 PM

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El relevista boricua Fernando Cruz fue inactivado debido a molestias en el codo de lanzar. (Paul Sancya)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El relevista boricua Fernando Cruz, quien ha sido uno de los caballos de trabajo de los Yankees de Nueva York y una de las principales figuras puertorriqueñas en las Grandes Ligas, fue colocado este miércoles en la lista de lesionados, informó el equipo.

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Cruz fue colocado en la lista de lesionados por 15 días debido a molestias en el codo derecho, detalló el equipo.

La movida se produjo un día después de que Cruz permitiera un jonrón de dos carreras que borró una ventaja de 5-3 de los Yankees, quienes eventualmente cayeron 9-7 ante los Astros de Houston.

Luego del partido, la prensa neoyorquina le preguntó a Cruz qué había ocurrido con su dominio y si sufría de fatiga.

El lanzador respondió que la temporada es larga y que ha realizado algunos cambios mecánicos.

“Estamos en esa parte de la temporada que se siente como si estuvieras corriendo un maratón y los jugadores pasamos por altas y bajas. Mucho tiene que ver con eso, pero estamos en control”, respondió. “He pasado por unos cambios de mecánica, de agarre de la pelota. Pero estamos jugando ante buenos jugadores de Grandes Ligas. Ellos han hecho ajustes y ahora tengo que ajustar”.

Cruz ha permitido cuatro jonrones en sus últimas 10 apariciones.

El derecho ha aparecido en 61 juegos esta temporada, en los que ha completado 54.2 entradas, con efectividad de 3.13.

El boricua es el segundo relevista de los Yankees con más apariciones y entradas lanzadas esta temporada. Brent Headrick encabeza ambas categorías, con 68 apariciones.

La prensa neoyorquina también le preguntó si necesitaba descanso. El boricua lo rechazó indirectamente.

“No puedo controlar eso. Soy el tipo de lanzador que agarra la pelota cuando sea necesario y sube a la loma a competir”, respondió.

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