La escuela de la NBA en Puerto Rico amplía su alcance para niños desde los seis años

El NBA Basketball School Puerto Rico inició el segundo semestre del 2026 ampliando su impacto para alcanzar niños desde los seis hasta los 18 años de edad.

Siguiendo los estándares de entrenamiento global de la NBA así como su metodología, el programa se está llevando a cabo en el Colegio Universitario de San Juan.

Este proyecto iniciativa de la NBA comenzó en la isla en diciembre de 2025 en formato de clínicas, pero como había adelantado una ejecutiva del organismo, para este año 2026 se iniciaría el programa en toda su capacidad.

Esta expansión para impactar niños desde los seis años, busca acompañar al atleta durante todas las etapas de su desarrollo según los parámetros de la NBA, bajo las categorías de novato, rookie, starter, All-Star, MVP y élite.

PUBLICIDAD

Los encargados de la implementación en la isla son técnicos acreditados mediante la plataforma oficial de capacitación de la NBA.

Durante este semestre, que se extenderá hasta el 11 de diciembre, la dirección técnica de la escuela ejecutará un marco de evaluación continua directamente dentro de la cancha.

Tomando como referencia las pruebas de rendimiento físico, biomecánica y destrezas de un Combine de la NBA, además se medirán aspectos clave como el manejo de balón, la mecánica del tiro en suspensión, la velocidad de reacción y la comprensión del juego (IQ de baloncesto).

Las sesiones se encuentran calendarizadas por categorías de edades y se subdividen internamente en grupos por niveles de desarrollo según la filosofía de la NBA.

Esta estructura permite atender las necesidades específicas de cada grupo mediante entrenamientos enfocados en el desarrollo individual de destrezas (Player Development), la biomecánica del movimiento (Speed & Mobility), la disciplina y el trabajo en equipo (Team Concepts).

Como parte de la programación de cierre de año, la escuela celebrará su Thanksgiving Camp del 23 al 25 de noviembre.

De cara a 2027, la NBA Basketball School Puerto Rico proyecta su participación en un torneo internacional en Argentina junto a delegaciones de otras sedes globales de la NBA.

La dirección técnica realizará tryouts y evaluaciones internas para conformar una selección oficial entre los participantes del programa, apelando al orgullo nacional de representar a Puerto Rico en escenarios internacionales.

Asimismo, se evalúa la organización de un campamento internacional durante el 2027, cuyos detalles de destino y fechas serán anunciados más adelate.

La matrícula para el segundo semestre permanece abierta con espacios limitados por categoría, manteniendo un cupo de ocho a 10 atletas por entrenador para garantizar enseñanza personalizada.