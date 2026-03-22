Kevin Durant supera a Michael Jordan y es el quinto mejor anotador en la historia de la NBA

Houston - En la noche en que Kevin Durant superó a Michael Jordan para colocarse quinto en la lista histórica de anotación de la NBA, la estrella de 37 años ya estaba mirando hacia adelante.

“Faltan cuatro más”, expresó con una sonrisa.

Durant anotó 27 puntos en la victoria de Houston sobre el Heat de Miami el sábado por la noche para rebasar a Jordan.

Durant, quien fue la segunda selección global del draft de 2007, tenía 21 puntos al entrar al cuarto periodo y encestó un triple con menos de cinco minutos por jugar para acercarse a superar a Jordan. Lo consiguió en su siguiente tiro, al clavar otro triple desde casi el mismo lugar en la esquina derecha para llegar a 32,294 puntos, dos más que Jordan.

Levantó brevemente los brazos en señal de triunfo después de encestar el tiro, mientras la afición local enloquecía.

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Le preguntaron a Durant si tenía algún recuerdo favorito de Jordan o la mejor interacción con la superestrella.

“No. Eso es como preguntarme si tengo una canción favorita de Drake. No, es que todas son geniales. MJ tiene tantos grandes momentos. Él personifica un nivel icónico, de dios; simplemente todo en lo que creo, él lo personifica”, añadió.

Falló un tiro que habría ganado el partido para Houston en los últimos segundos, pero Amen Thompson palmeó el rebote del fallo para darle a los Rockets la victoria 123-122.

Thompson, que tenía 4 años cuando Durant era novato, está maravillado por los logros del veterano.

“Eso es legendario. Simplemente estar en un equipo con una grandeza así, inspira, sin duda. Y presenciar cómo rompe estos récords, ha sido genial de ver”, añadió.

Los Rockets proyectaron un video para conmemorar el hito justo antes de la última jugada. Incluía momentos destacados de Durant junto con algunos de Jordan, mientras los aficionados se ponían de pie para ovacionarlo.

Durant ya había superado esta temporada a Wilt Chamberlain (31.419) y Dirk Nowitzki (31.560) antes de volver a escalar el sábado. El siguiente en la prestigiosa lista es Kobe Bryant, cuarto con 33.643 puntos.

“Es un honor para todos ser parte de eso. Y como KD ha dicho en el pasado, no creo que le importe mucho en el momento. Está realmente enfocado en la temporada y en lo que intentamos lograr, pero no quiero que se quede como algo secundario. Superar a Michael Jordan es, obviamente, un logro enorme y lo celebramos con él”, manifestó el entrenador Ime Udoka.

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Durant está en su 19na temporada en la liga, pero se perdió por lesión toda la campaña 2019-20. Está en su primera temporada en Houston desde un traspaso bomba procedente de Phoenix el verano pasado.

El 16 veces All-Star y cuatro veces medallista de oro olímpico es cuatro veces campeón anotador y dos veces MVP de las Finales de la NBA. Tiene dos títulos de la NBA, fue el MVP en 2013-14 y ha sido elegido 11 veces al All-NBA.

Durant comentó que se ha inspirado en todos los que están en la cima de la lista de anotación y que espera seguir inspirando a quienes vengan después. Pero le resulta difícil asimilar por completo lo que este logro significa para su carrera y su legado en este momento.