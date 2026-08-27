El boricua Fernando Cruz enfrenta una posible cirugía Tommy John

Los Yankees de Nueva York colocaron al relevista boricua en mala racha Fernando Cruz en la lista de lesionados de 15 días por molestias en el codo derecho el miércoles, un día después de que el derecho permitiera su quinto jonrón desde la pausa del Juego de Estrellas.

Tras una victoria por 9-3 sobre los Astros de Houston, el mánager Aaron Boone dijo que Cruz tiene un desgarro parcial del ligamento colateral cubital y estaba buscando una segunda opinión para ver si es necesaria una cirugía Tommy John.

En su segunda temporada con los Yankees, Cruz tiene marca de 4-6 con efectividad de 3.13 en 61 apariciones. Permitió un jonrón de dos carreras que empató el juego al dominicano Jeremy Peña con una recta en la sexta entrada de la derrota del martes por 9-7, y tiene una efectividad de 5.52 en 17 apariciones desde la pausa del Juego de Estrellas.

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“Fue tarde, anoche ”, destacó Boone el miércoles por la tarde. “Simplemente sintió que algo en uno de sus lanzamientos quizá no andaba bien”.

Cruz tuvo marca de 3-4 con efectividad de 3.56 la temporada pasada tras ser adquirido de Cincinnati a cambio del receptor José Treviño. Cruz se perdió dos meses en 2025 por una distensión en el oblicuo izquierdo que sufrió mientras entrenaba con un balón medicinal, además de una breve ausencia por una distensión en el hombro derecho.

Cruz se convirtió en el Yankee número 17 en pasar tiempo en la lista de lesionados este año y el segundo en los últimos cuatro días. El abridor Ryan Weathers ingresó en la lista de lesionados el domingo por una distensión en el antebrazo izquierdo después de sentir dolor durante la cuarta entrada un día antes contra Toronto.

Fulmer recibe el llamado

Nueva York firmó a Michael Fulmer con un contrato de Grandes Ligas y llamó desde la Triple-A al también puertorriqueño Elmer Rodríguez, del equipo de Scranton/Wilkes-Barre, para abrir el juego del miércoles por la noche. Los Yankees también enviaron al relevista Bradley Hanner a Triple-A y transfirieron al relevista venezolano Kervin Castro a la lista de lesionados de 60 días.

Fulmer hizo su debut con los Yankees en la octava entrada, una después de que Nueva York anotó cuatro carreras para tomar una ventaja de 7-3. Ponchó al toletero cubano de Houston Yordan Álvarez antes de retirar al mexicano Isaac Paredes y al venezolano José Altuve con rodados.

“Mi objetivo es sacar 1-2-3, tantos como pueda”, dijo Fulmer. “Estuve agradecido por la oportunidad, feliz de estar en este equipo, en este ambiente, y los muchachos me han recibido con los brazos abiertos”.

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“Estuvo genial”, comentó Boone. “Le dije: ‘Bienvenido a los Yankees. Te metí ahí contra Yordan, Paredes y Altuve de entrada’, y él estaba como: ‘No hubiera esperado otra cosa’. Mira, creo que puede ayudarnos. De verdad que sí. Así que fue bueno meterlo”.

Antes de unirse a los Yankees, Fulmer hizo 37 apariciones en Triple-A con los Gigantes y los Angels. El derecho de 33 años realizó tres apariciones como relevista sin permitir carreras con los Angelinos antes de ser designado para asignación el domingo.

Fulmer dijo que los Yankees fueron el primer equipo en llamar a su agente. Firmó un acuerdo de ligas menores el martes después de pasar por waivers y se dirigía a reunirse con Scranton/Wilkes-Barre en Worcester antes de reemplazar a Cruz.

“En cuanto pasé, los Yankees fueron el primer equipo en llamar, lo cual valoro bastante: un equipo que muestra interés de esa manera”, expresó Fulmer.

El jugador de 33 años ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2016 con Detroit después de ser adquirido de los Mets por el cubano Yoenis Céspedes en la fecha límite de cambios de 2015. Se sometió a una cirugía Tommy John en marzo de 2019 y una cirugía en el codo derecho lo dejó fuera de la temporada 2024.

Tiene marca de 37-50 con efectividad de 3.92 en 268 apariciones con los Tigers, Twins, Cubs, Red Sox y Angels.

Sin decisión Elmer Rodríguez

Rodríguez, por su parte, permitió tres carreras y tres hits en seis entradas y más mientras mostró mayor velocidad . Tiene marca de 8-3 con efectividad de 2.59 en 19 aperturas en Triple-A esta temporada.

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“Ese es el brazo electrizante que sabemos que está ahí”, manifestó Boone. “Me parece que lanzó la pelota de maravilla”.

Castro apareció en cinco juegos antes de ingresar en la lista de lesionados por neuritis en el codo derecho y se está reuniendo con un médico para hablar sobre una posible cirugía.