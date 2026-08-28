Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de agosto de 2026
90°Lluvias aisladas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Juan Cardona a dirigir a los Gigantes tras su salida de Arecibo

El técnico llegó a un acuerdo para salir de los Capitanes y después fue anunciado como nuevo mentor de Carolina-Canóvanas

28 de agosto de 2026 - 12:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Juan Cardona dirigió a los Capitanes por las últimas cuatro temporadas en el BSN. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Juan Cardona será el nuevo dirigente de los Gigantes de Carolina-Canóvanas en la temporada 2027 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras su salida de la dirección de los Capitanes de Arecibo.

RELACIONADAS

En la mañana del viernes, el quinteto de la Villa del Capitán Correa comunicó un acuerdo con el mentor para dar por terminada la relación con la franquicia.

Horas más tarde, los Gigantes anunciaron vía comunicado de prensa la contratación del Dirigente del Año 2024, quien será asistido por Mandy Cancel, Zabdiel Pérez y Filiberto Rivera.

“Agradecido con la gran demanda de dirigentes del patio y del exterior que querían dirigir a nuestro equipo. Lego de un proceso de evaluación y de entrevistas, escogimos a Juan Cardona. Juan ha sido uno de los dirigentes más exitosos en las pasadas tres temporadas en el BSN ganando más de 70 partidos”, dijo Héctor Horta, apoderado de los Gigantes, en declaraciones escritas.

“Su gran deseo de trabajar con nuestro equipo, la forma en la cual maneja y se relaciona con los jugadores, su sistema y su fogosidad, entendemos que serán de beneficio para nuestros jugadores”, añadió.

Cardona reemplazará al dirigente nacional Carlos González, quien guió a los Gigantes a su primer campeonato en 2023. González estuvo al mando por cuatro años antes de renunciar a principios de mes.

“Humildemente acepto la responsabilidad que lleva el cargo y estoy agradecido y bendecido con la oportunidad. A la gente de Carolina y Canóvanas que estén seguros que voy a dar todo lo que tengo por este equipo, al igual que sé que todo el staff y jugadores harán lo mismo”, expresó Cardona, también en declaraciones escritas.

“Al momento he podido hablar con el 75% de los jugadores, pero quiero tener la oportunidad de hablar con cada uno de ellos. Todos tienen una voz que debe ser escuchada y quiero que se sientan parte del proceso”, añadió.

“Todos son una pieza importante en el equipo y mi principal propósito es que todos los jugadores, staff y la gerencia se sientan cómodos con el proceso y que a su vez conectemos nuevamente con la fanaticada. La organización está haciendo lo imposible por traer nuevamente el campeonato a Carolina”, aseguró.

Los Gigantes cuentan con las figuras nativas Tremont Waters, George Conditt IV, Chad Baker, y Daniel Rivera, Novato del Año 2026.

El propio Cardona había adelantado el miércoles pasado a este diario que sostendría una reunión con la gerencia de los Capitanes, y dio a entender que existía la posibilidad de que continuaran por rumbos separados.

Antes de esa reunión, tuvo permiso de la gerencia de Arecibo para explorar otros mercados, pero Cardona se reservó los nombres.

Empero, El Nuevo Día supo que Cardona era el principal candidato de la gerencia de los Gigantes para asumir el mando de su quinteto, luego de trascender que el técnico participó en su proceso de entrevistas.

“Los Capitanes de Arecibo y Juan Cardona han acordado por mutuo acuerdo no continuar juntos de cara a la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional. Agradecemos a Juan por su compromiso, profesionalismo y entrega durante las pasadas cuatro temporadas al frente de nuestra organización”, lee el comunicado de prensa publicado por los Capitanes en redes sociales en la mañana.

“Luego de dialogar, ambas partes entendimos que era el momento indicado para tomar caminos separados. Agradecemos a Juan por estos cuatro años de entrega y compromiso con los Capitanes. Valoramos su aportación y el profesionalismo que demostró durante su tiempo en Arecibo. Le deseamos mucho éxito a él y a su familia en sus futuros proyectos”, expresó en declaraciones escritas José Manuel Baeza, apoderado del quinteto.

Por tercera temporada consecutiva, Cardona se quedó corto en llevar a los Capitanes a la siguiente fase de la postemporada. Este año, Arecibo fue eliminado en seis juegos en cuartos de final por los Santeros de Aguada, eventuales subcampeones del BSN.

Tags
BSNCapitanes de AreciboJuan Cardona
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 28 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: