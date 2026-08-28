Juan Cardona a dirigir a los Gigantes tras su salida de Arecibo

Juan Cardona será el nuevo dirigente de los Gigantes de Carolina-Canóvanas en la temporada 2027 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras su salida de la dirección de los Capitanes de Arecibo.

En la mañana del viernes, el quinteto de la Villa del Capitán Correa comunicó un acuerdo con el mentor para dar por terminada la relación con la franquicia.

Horas más tarde, los Gigantes anunciaron vía comunicado de prensa la contratación del Dirigente del Año 2024, quien será asistido por Mandy Cancel, Zabdiel Pérez y Filiberto Rivera.

“Agradecido con la gran demanda de dirigentes del patio y del exterior que querían dirigir a nuestro equipo. Lego de un proceso de evaluación y de entrevistas, escogimos a Juan Cardona. Juan ha sido uno de los dirigentes más exitosos en las pasadas tres temporadas en el BSN ganando más de 70 partidos”, dijo Héctor Horta, apoderado de los Gigantes, en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“Su gran deseo de trabajar con nuestro equipo, la forma en la cual maneja y se relaciona con los jugadores, su sistema y su fogosidad, entendemos que serán de beneficio para nuestros jugadores”, añadió.

Cardona reemplazará al dirigente nacional Carlos González, quien guió a los Gigantes a su primer campeonato en 2023. González estuvo al mando por cuatro años antes de renunciar a principios de mes.

“Humildemente acepto la responsabilidad que lleva el cargo y estoy agradecido y bendecido con la oportunidad. A la gente de Carolina y Canóvanas que estén seguros que voy a dar todo lo que tengo por este equipo, al igual que sé que todo el staff y jugadores harán lo mismo”, expresó Cardona, también en declaraciones escritas.

“Al momento he podido hablar con el 75% de los jugadores, pero quiero tener la oportunidad de hablar con cada uno de ellos. Todos tienen una voz que debe ser escuchada y quiero que se sientan parte del proceso”, añadió.

“Todos son una pieza importante en el equipo y mi principal propósito es que todos los jugadores, staff y la gerencia se sientan cómodos con el proceso y que a su vez conectemos nuevamente con la fanaticada. La organización está haciendo lo imposible por traer nuevamente el campeonato a Carolina”, aseguró.

Los Gigantes cuentan con las figuras nativas Tremont Waters, George Conditt IV, Chad Baker, y Daniel Rivera, Novato del Año 2026.

El propio Cardona había adelantado el miércoles pasado a este diario que sostendría una reunión con la gerencia de los Capitanes, y dio a entender que existía la posibilidad de que continuaran por rumbos separados.

PUBLICIDAD

Antes de esa reunión, tuvo permiso de la gerencia de Arecibo para explorar otros mercados, pero Cardona se reservó los nombres.

Empero, El Nuevo Día supo que Cardona era el principal candidato de la gerencia de los Gigantes para asumir el mando de su quinteto, luego de trascender que el técnico participó en su proceso de entrevistas.

“Los Capitanes de Arecibo y Juan Cardona han acordado por mutuo acuerdo no continuar juntos de cara a la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional. Agradecemos a Juan por su compromiso, profesionalismo y entrega durante las pasadas cuatro temporadas al frente de nuestra organización”, lee el comunicado de prensa publicado por los Capitanes en redes sociales en la mañana.

“Luego de dialogar, ambas partes entendimos que era el momento indicado para tomar caminos separados. Agradecemos a Juan por estos cuatro años de entrega y compromiso con los Capitanes. Valoramos su aportación y el profesionalismo que demostró durante su tiempo en Arecibo. Le deseamos mucho éxito a él y a su familia en sus futuros proyectos”, expresó en declaraciones escritas José Manuel Baeza, apoderado del quinteto.