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Juan Cardona explora la “agencia libre” con la opción de volver a Arecibo

El dirigente recibió luz verde de los Capitanes, quinteto con el cual tiene una opción para volver, para entrevistarse con otros equipos del BSN

19 de agosto de 2026 - 7:38 PM

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Juan Cardona ocupa la dirección de los Capitanes de Arecibo desde 2024. (BSN / José Santana)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El técnico Juan Cardona explora el mercado del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con una opción en su contrato para regresar a los Capitanes de Arecibo.

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El Dirigente del Año 2024 expresó el miércoles a El Nuevo Día que tiene una reunión en la agenda con la gerencia arecibeña para analizar su retorno a la Villa del Capitán Correa.

El gerente general, Gabriel Miranda, también confirmó el compromiso pendiente con el mentor para discutir su futuro.

Cardona indicó que ambas partes se ven “ojo a ojo y quieren lo mejor para cada cual”. No obstante, recibió luz verde de la franquicia a cargo del apoderado José Manuel Baeza para entrevistarse con otros quintetos.

Hasta la fecha, Cardona ha tenido contacto con tres equipos, reservándose los nombres.

Los Gigantes de Carolina - Canóvanas están en busca de un nuevo estratega ante la salida del dirigente nacional Carlos González. El Nuevo Día supo que la escuadra comenzó el proceso de entrevistas para llenar la vacante.

En Santurce, David Rosario dirigió a los Cangrejeros por el saliente Nelson Colón hasta la eliminación en las semifinales de la Conferencia A contra los Criollos de Caguas. Los crustáceos evaluarían traerlo de vuelta.

Por tercera temporada consecutiva, Cardona se quedó corto en avanzar a los Capitanes a la siguiente fase de la postemporada. Este año, Arecibo fue eliminado por los finalistas Santeros de Aguada en seis juegos.

En 2025, los Indios de Mayagüez derrotaron en siete juegos a los Capitanes, también en la semifinales de la Conferencia B, bajo el mando de Cardona, quien regresó al quinteto tras dejar su puesto con los Piratas de Quebradillas.

El año anterior, Arecibo también se despidió e un séptimo choque decisivo, esta vez frente a los Osos de Manatí, impulsado por un canasto de Jhivvan Jackson en los segundos finales del encuentro de muerte súbita. Cardona entró ese año por el despedido Allans Colón.

Fuera de su interés de volver a las línea capitanes, Cardona asumió la responsabilidad por el estancamiento de los Capitanes en primera ronda.

“Creo que cada equipo representa los restos individuales y colectivos. En Arecibo fue y ha sido tremenda plataforma. No soy de dar excusas sino que las responsabilidades las acato yo completamente”, dijo Cardona.

“No han habido resultados pero no ha sido por falta de tratar, muchas veces con situaciones externas que no podemos controlar. Como hombre, acepto que la responsabilidad ha sido mía. Hay mucho taller y buenas personas, materia prima que son los jugadores. Es tremenda plaza al igual que las otras 11 del BSN”, añadió.

El joven núcleo nativo de los Capitanes es encabezado por Ramses Meléndez y Alfonso Plummer, además de Rafael Pinzón, Diego González, Jonathan Zao y Malachi Smith. Arecibo alzó el campeonato del BSN por última vez en 2021.

Vélez con contrato en la tribu

En Mayagüez, el exapoderado Carlos “Cady” Acosta informó a El Nuevo Día que el dirigente Iván “Pipo” Veléz tiene contrato para volver en la temporada 2026.

Acosta permanece en la administración mayaguezano luego de vender la franquicia al estadounidense Dion New.

“Tiene contrato de dos años y es garantizado”, declaró Acosta.

“Al terminar la temporada, Dion New tuvo que salir del país y aún no hemos tenido la oportunidad de reunirnos todos como estructura. Ninguna decisión ha sido tomada”, añadió.

Iván "Pipo" Vélez, dirigente de los Indios de Mayagüez desde 2025.
Iván "Pipo" Vélez, dirigente de los Indios de Mayagüez desde 2025. (EDGARDO MEDINA MILLAN)

Vélez entró a la dirección de los Indios, alcanzado la final de la Conferencia B (semifinales), primera vez desde que el conjunto fue campeón en 2012. Fue premiado como Dirigente del Año 2025.

En 2026, Vélez y Mayagüez no pudieron repetir el éxito, fuera de los playoffs al jugar para 13-21.

Vélez comunicó el miércoles a Primera Hora que no ha recibido una comunicación del equipo para conversar sobre el torneo 2027.

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Capitanes de AreciboBSNIndios de MayagüezJuan Cardona
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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