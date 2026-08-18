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Tres días para preparar el equipo que enfrentará a Argentina en la ventana FIBA

La Federación de Baloncesto adelantó cuándo se reunirán los jugadores que están repartidos entre Puerto Rico, Estados Unidos y Europa

18 de agosto de 2026 - 3:23 PM

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Jezreel De Jesús y Gian Clavell se saludan durante una concentración anterior. Ambos volverían a la Selección Nacional de cara a la segunda ronda de las ventanas clasificatorias. (FIBA)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional de baloncesto masculino se reunirá por primera vez el 24 de agosto en Argentina para comenzar sus prácticas de cara a las ventanas clasificatorias de FIBA rumbo a la Copa del Mundo de 2027, con jugadores como José Alvarado, Jezreel de Jesús y Gian Clavell entre los que se perfilan para integrar el equipo.

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Puerto Rico entrenará en territorio argentino durante tres días, del 24 al 26 de agosto, antes de enfrentar a la Albiceleste el 27 y a Uruguay cuatro días después (31), adelantó a El Nuevo Día el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos.

Un total de 24 jugadores fueron anunciados la semana pasada como parte de la preselección nacional, según informó la FBPUR.

Alvarado lidera el listado y debe estar entre los 12, como adelantó a este diario el gerente general del combinado, Carlos Arroyo. El exjugador también indicó que el armador (Jezreel) de Jesús se ganó un puesto en el equipo que viajará a Argentina luego de su actuación ante Bahamas en el cierre de la primera ronda de las ventanas.

Los 24 jugadores preseleccionados están distribuidos entre Estados Unidos, Europa y Puerto Rico, informó este martes Ramos a preguntas de este diario.

Puerto Rico juntará sus piezas en Argentina

“Hay muchos fuera. (José) Alvarado está en Atlanta, Gian (Clavell) está en España. Muchos de los jugadores están fuera, con sus equipos practicando”, destacó Ramos.

“En Europa hay tres. En Estados Unidos hay cuatro o cinco. En Puerto Rico hay dos que están en la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y otros tres que no están jugando ahora mismo”, añadió. “Ahí están los 12 o 13 jugadores”.

De los 24 jugadores preseleccionados, cuatro están activos en la final del BSN: Javier Esquerra, Stephen Thompson y Jordan Cintrón, de los Vaqueros de Bayamón, así como Arnaldo Toro, de los Santeros de Aguada.

Ethan Thompson es otro de los jugadores que podría estar con el combinado. El hermano de Stephen firmó para jugar en Serbia durante la temporada 2026-27, luego de finalizar su contrato de dos vías con los Pacers de Indiana en la NBA.

Ese contrato de dos vías habría sido un obstáculo para que Thompson participara con Puerto Rico en Argentina, según explicó Arroyo en días recientes.

Puerto Rico ocupa el cuarto puesto del Grupo F con marca de 2-4 y ocho puntos.

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Federación de Baloncesto de Puerto RicoArgentinaSelección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoBaloncestoYum Ramos
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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