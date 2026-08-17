Pachy Cruz: “Estamos en serie, pero no hemos hecho nada todavía”

Los Santeros de Aguada han cambiado el rumbo de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), pero Rafael “Pachy” Cruz no quiere que su equipo se deje llevar por el ‘moméntum’.

Tras remontar una desventaja de 0-2 y nivelar la serie, el dirigente sabe que los Vaqueros de Bayamón todavía tienen la ventaja de cancha local y que queda mucho camino por recorrer.

Aguada visitará el miércoles a Bayamón para el quinto partido, con la oportunidad de tomar por primera vez el control de la serie y colocarse a un triunfo del campeonato. El sexto encuentro se jugará el viernes en Aguada.

Cruz, sin embargo, prefiere mantener la cautela.

“Entiendo que no porque Bayamón todavía tiene la ventaja de la cancha local”, respondió cuando El Nuevo Día le preguntó si sentía que su equipo estaba en control de la final.

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“Ahora, lo que sucede es que se convierte en una serie de 3-2”, resumió.

El piloto aguadeño destacó que la clave para su equipo ha sido elevar el nivel de intensidad para enfrentar a unos Vaqueros que, según describió, juegan con mucha energía durante los 40 minutos.

“Estamos entendiendo que la única manera de jugar ante Bayamón y de tener opción a ganar es subir la intensidad de la manera en que Bayamón lo hace. Bayamón es un equipo que juega duro los 40 minutos”, dijo.

“Para tener opciones, simplemente tenemos que igualar esa intensidad lo más que podamos”.

Los Santeros de Aguada celebran durante la serie final del BSN ante los Vaqueros de Bayamón, que se encuentra empatada 2-2 tras los primeros cuatro partidos. (BSN)

Cruz entiende que sus jugadores tienen la capacidad para mantener ese nivel durante el resto de la serie. Esa fortaleza, sostuvo, se ha construido a lo largo de una temporada en la que los Santeros han tenido que superar distintas dificultades.

“La temporada completa nos ha llevado a crear ese carácter”, dijo el dirigente del quinteto que lleva en su camiseta el lema “A Pico y Pala”, una frase que representa el esfuerzo que ha caracterizado al conjunto durante la campaña.

“Todos los equipos han pasado por eso. Pero nosotros la hemos pasado con lesiones, con jugadores fuera de ritmo, tratando de mejorar. Hemos tratado de hacerlo colectivamente y creo que lo hemos logrado. Tenemos la capacidad para estar aquí y ejecutar en ambos lados de la cancha”, agregó.

Los equipos tendrán dos días de descanso antes del quinto encuentro. Cruz adelantó que los Santeros aprovecharán ese periodo para continuar trabajando en cancha y prepararse para los ajustes que pueda presentar la tropa dirigida por Christian Dalmau.

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Más que celebrar lo conseguido hasta ahora, el dirigente quiere que sus jugadores mantengan la concentración en lo que todavía tienen por delante.

“Vamos a seguir enfocados en que, básicamente, estamos en serie, pero que no hemos hecho nada todavía”, afirmó.

Sobre el incidente con Pérez

Cruz también expresó su deseo de que se mantenga la “pureza” de la serie luego de que el refuerzo de los Vaqueros, Jassel Pérez, denunciara el domingo en sus redes sociales que un árbitro lo amenazó tras el cuarto partido.

El BSN investiga lo ocurrido en los pasillos que conducen a los camerinos de la cancha Ismael “Chavalillo” Delgado, en Aguada. Cruz fue consultado sobre el alegado incidente debido a que anteriormente se había expresado sobre la conducta inapropiada del también refuerzo de Bayamón, Damian Jones, quien fue suspendido por un partido tras lo ocurrido al final del segundo encuentro.

“Son cosas lamentables para el juego. Pero los seres humanos pasamos por muchas presiones. Y cuando digo presiones me refiero a todos: jugadores, árbitros, coaches. Hay veces que las cosas pasan. Espero que no sea algo que afecte la pureza de la serie. Él es un gran jugador y espero que podamos seguir la serie hacia adelante”, dijo.