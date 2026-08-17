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Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

El BSN investiga incidente con Jassel Pérez tras el cuarto juego de la final

El proceso busca determinar qué ocurrió tras el partido y si corresponde alguna medida disciplinaria

17 de agosto de 2026 - 3:27 PM

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Jassel Pérez, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, denunció en sus redes sociales que un árbitro lo amenazó tras el cuarto partido de la serie final del BSN. (BSN)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El Baloncesto Superior Nacional investiga lo ocurrido el domingo en los pasillos que conducen a los camerinos de la cancha Ismael “Chavalillo” Delgado, en Aguada, tras el cuarto juego de la final, luego de que el refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, Jassel Pérez, denunciara en sus redes sociales que un árbitro lo amenazó.

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La serie, que se encuentra empatada a dos victorias por bando, se reanuda el miércoles en Bayamón. El director del torneo y encargado de la investigación, Ricardo Carrillo, dijo que aún no ha establecido un plazo para concluir el proceso y determinar si corresponde alguna acción disciplinaria.

Carrillo explicó que todavía es temprano para establecer con claridad qué ocurrió y que, por el momento, cuenta con la publicación que hizo Pérez. “No tengo en este momento un cuadro claro sobre qué fue lo que pasó. Fue finalizado el partido en los pasillos que conducen a los camerinos”, destacó.

Los Santeros de Aguada, que fueron locales en el cuarto encuentro, no forman parte de la investigación, aclaró Carrillo.

El director del torneo tampoco reveló el nombre del árbitro al que Pérez señaló en su publicación. Los oficiales que trabajaron el encuentro fueron Josué Nieves, Jesed Díaz y Johnny Batista.

El arbitraje es supervisado directamente por el BSN, aunque los oficiales también están agrupados en asociaciones. Carrillo señaló que ninguna de las partes ha sido citada todavía ante la liga y que ha estado recopilando información mediante llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas.

Una vez concluya ese proceso, Carrillo consultará los reglamentos de la liga para determinar si corresponde alguna sanción.

“Voy a acudir a los tres normativas para establecer qué tipo de situaciones penalizan o sancionan”, matizó, en referencia a los reglamentos generales y disciplinarios disponibles en la liga.

Tags
Vaqueros de BayamónBSNBaloncestoSanteros de Aguada
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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