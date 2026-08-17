El BSN investiga incidente con Jassel Pérez tras el cuarto juego de la final

El Baloncesto Superior Nacional investiga lo ocurrido el domingo en los pasillos que conducen a los camerinos de la cancha Ismael “Chavalillo” Delgado, en Aguada, tras el cuarto juego de la final, luego de que el refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, Jassel Pérez, denunciara en sus redes sociales que un árbitro lo amenazó.

La serie, que se encuentra empatada a dos victorias por bando, se reanuda el miércoles en Bayamón. El director del torneo y encargado de la investigación, Ricardo Carrillo, dijo que aún no ha establecido un plazo para concluir el proceso y determinar si corresponde alguna acción disciplinaria.

Carrillo explicó que todavía es temprano para establecer con claridad qué ocurrió y que, por el momento, cuenta con la publicación que hizo Pérez. “No tengo en este momento un cuadro claro sobre qué fue lo que pasó. Fue finalizado el partido en los pasillos que conducen a los camerinos”, destacó.

Los Santeros de Aguada, que fueron locales en el cuarto encuentro, no forman parte de la investigación, aclaró Carrillo.

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El director del torneo tampoco reveló el nombre del árbitro al que Pérez señaló en su publicación. Los oficiales que trabajaron el encuentro fueron Josué Nieves, Jesed Díaz y Johnny Batista.

El arbitraje es supervisado directamente por el BSN, aunque los oficiales también están agrupados en asociaciones. Carrillo señaló que ninguna de las partes ha sido citada todavía ante la liga y que ha estado recopilando información mediante llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas.

Una vez concluya ese proceso, Carrillo consultará los reglamentos de la liga para determinar si corresponde alguna sanción.