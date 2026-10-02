Lionel Messi da otro paso en el fútbol: adquiere un club profesional en España

El Club Deportivo Eldense, que milita en LaLiga Hypermotion, anunció oficialmente su adquisición por parte del futbolista argentino Lionel Messi.

El club alicantino señaló en un comunicado que la llegada del astro argentino como propietario da inicio a “una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”.

La incursión de Messi como propietario en el fútbol profesional español “marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo”, cuyo objetivo será impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del Eldense, fundado en 1921.