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Lionel Messi da otro paso en el fútbol: adquiere un club profesional en España

El astro argentino se convierte en propietario del Eldense, fundado en 1921, en una operación pendiente de aprobación

2 de octubre de 2026 - 8:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lionel Messi celebra un gol con el Inter Miami, club al que llegó en 2023 tras su paso por el París Saint-Germain. (David Santiago)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Club Deportivo Eldense, que milita en LaLiga Hypermotion, anunció oficialmente su adquisición por parte del futbolista argentino Lionel Messi.

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El club alicantino señaló en un comunicado que la llegada del astro argentino como propietario da inicio a “una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”.

La incursión de Messi como propietario en el fútbol profesional español “marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo”, cuyo objetivo será impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del Eldense, fundado en 1921.

La transacción está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes, según los términos establecidos en la Ley del Deporte.

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Fútbol profesionalLionel MessiEspaña
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