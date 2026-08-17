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Los Santeros resisten empuje de los Vaqueros y nivelan la final del BSN

Aguada defendió su casa 67-64 para empatar la serie 2-2

17 de agosto de 2026 - 11:04 PM

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Manny Camper anotó un crucial triple restando 45 segundos en la victoria de los Santeros en el cuarto choque de la final ante los Vaqueros. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Santeros de Aguada resistieron este domingo un empuje de los campeones Vaqueros de Bayamón para defender su casa en un dramático partido 67-64 y así nivelar 2-2 la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en partido celebrado en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

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Fue la segunda victoria al hilo de los Santeros.

El quinto juego se efectuará el miércoles en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Manny Camper anotó un crucial triple restando 45 segundos del cuarto segmento que le dio la ventaja definitva a los Santeros, 66-64.

Camper luego sumó un tiro libre con 14 segundos y Javier Mojica falló un último intento de tres puntos al sonido de la chicharra final.

Bayamón tomó la ventaja 64-62 con una jugada de tres puntos de Renaldo Balkman con 1:41, pero no volvió a anotar en el resto del juego.

Aguada cerró el juego con un avance de 5-0.

Bayamón llegó a estar abajo hasta 17 puntos en el inicio del tercer periodo y logró tomar la ventaja por un instante con la jugada de Balkman.

Camper terminó el juego con 16 puntos. Rigoberto Mendoza anotó 22 puntos, 15 de ellos en el primer parcial.

Por Bayamón, Balkman hizo 12 puntos con nueve rebotes y Damian Jones, tras cumplir un juego de suspensión, registró un doble-doble de 11 tantos y 11 rebotes.

Jassel Pérez estuvo discreto con siete puntos lanzando de 13-3 de campo, incluyendo de 6-0 detrás del arco.

Aguada ganó pese a cometer 20 errores. Bayamón totalizó 14 turnovers.

Mendoza comenzó caliente el juego y con 15 puntos en el primer parcial ayudó a los Santeros obtener ventaja de doble dígito (24-14) al cierre del mismo.

Los Santeros aumentaron la delantera a 14 tantos (42-28) al concluir la primera mitad. Mendoza no anotó puntos en el segundo segmento.

Pero el quisqueyano abrió el tercer parcial con un triple y Aguada se despegó de 17 tantos (45-28).

Bayamón respondió en el tercer periodo al dominarlo 20-10 y así cerrar la pizarra 52-48.

Y luego llegó a acercarse a un punto (54-53) a mediados del cuarto parcial, pero Jacob Wiley ripostó con cuatro puntos seguidos (58-53) para darle un respiro a los locales.

Tags
BSNVaqueros de BayamónSanteros de Aguada
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