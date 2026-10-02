Braves finalmente eliminan a los Phillies en una serie de playoffs

Michael Harris II conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Ray Kerr lanzó 3 1/3 innings sin permitir carreras y los Braves de Atlanta vencieron el jueves 6-2 a los Phillies de Filadelfia en el tercer y decisivo juego de su serie de comodines de la Liga Nacional.

Ozzie Albies pegó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y Matt Olson añadió un cuadrangular solitario en la séptima por los Braves, que avanzaron a una serie divisional al mejor en un máximo de cinco duelos contra los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores de la Serie Mundial.

Los Braves ganaron una serie de postemporada por primera vez desde que conquistaron la Serie Mundial de 2021 y lograron su primera victoria en una serie de playoffs contra los Phillies. Filadelfia venció a Atlanta en la Serie de Campeonato de 1993 y en las divisionales de 2022 y 2023.