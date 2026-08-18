Joel Soriano recibe $2,000 en multas y Jassel Pérez $750 tras el cuarto juego de la final del BSN

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) impuso multas que totalizan $2,000 a Joel Soriano, de los Santeros de Aguada, y una sanción de $750 a Jassel Pérez, de los Vaqueros de Bayamón, tras varios incidentes ocurridos durante el cuarto partido de la serie final.

Soriano recibió una multa de $1,000 por rasgarse la camiseta de juego mientras tomaba asiento en el banco luego de ser señalado con su quinta falta personal.

El BSN determinó que la acción constituye una conducta sancionable conforme a su reglamentación, al considerar que afecta la imagen de respeto y seriedad que la liga proyecta ante el público, los televidentes y los patrocinadores.

Al evaluar el incidente, la liga distinguió la conducta de Soriano de otros casos sancionados anteriormente. Para tomar su decisión, consideró que el jugador permaneció sentado y tranquilo después de lo ocurrido, sin interactuar con los oficiales ni con el público, y sin causar daños a la propiedad.

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En un castigo aparte, Soriano recibió otra multa de $1,000 por acumular su cuarta falta técnica de la temporada y la segunda de la postemporada.

La penalidad fue impuesta conforme a la Regla 9.6.2 de las reglas del torneo 2026, que establece las sanciones económicas por acumulación de faltas técnicas.

Por su parte, Pérez fue multado luego de recibir su segunda falta técnica de la temporada y la primera de la postemporada. La sanción también fue aplicada bajo la Regla 9.6.2.

La liga no hizo referencia en su comunicado a la investigación sobre lo ocurrido el domingo en los pasillos que conducen a los camerinos de la cancha Ismael “Chavalillo” Delgado, en Aguada, luego de que Pérez denunciara en sus redes sociales que un árbitro lo había amenazado.

El quinto partido de la serie final se jugará el miércoles, cuando los Santeros visiten a los Vaqueros en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón. La serie se encuentra empatada a dos victorias por bando