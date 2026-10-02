Los Pistons y Jalen Duren llegan a un acuerdo para un contrato de cinco años y $200 millones

Jalen Duren ha decidido aceptar una oferta de contrato de cinco años y $200 millones con los Detroit Pistons, según confirmó el jueves por la noche una persona con conocimiento del acuerdo.

Según una persona que habló con Associated Press bajo condición de anonimato porque los Pistons aún no habían anunciado el fichaje, Duren aceptó el acuerdo poco antes de la medianoche, una oferta calificada de un año por $9.6 millones.

ESPN, The Athletic y The Detroit News, entre otros, fueron los primeros en informar sobre el acuerdo.

Esto pone fin a una extraña saga, en la que parecía que Duren —quien ganó $6.5 millones y fue seleccionado para el All-Star por primera vez la temporada pasada— podría rechazar la oferta de $200 millones.

No figuraba en la lista inicial de jugadores para el campamento de entrenamiento de Detroit mientras continuaban las negociaciones contractuales; los Pistons, como la mayoría de los equipos de la NBA, han estado entrenando desde el martes.

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Duren promedió 19.5 puntos por partido la temporada pasada, la mejor marca de su carrera, además de 10.5 rebotes con un 65% de acierto en tiros de campo.

Fue incluido en el tercer equipo All-NBA, pero tuvo dificultades en los playoffs, promediando 10.2 puntos, ya que los Pistons, primeros cabezas de serie, no lograron superar la segunda ronda.