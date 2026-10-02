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Ponce recibe la llama de los Juegos Nacionales de Special Olympics

“La llama de la esperanza” recorrió varios puntos de la Ciudad Señorial como preámbulo al evento deportivo que se celebrará del 10 al 18 de octubre

2 de octubre de 2026 - 6:06 PM

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La alcaldesa de Ponce Marlese Sifre, como anfitriona principal de los Juegos Nacionales, recibió La llama de la esperanza. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La “llama de la esperanza”, símbolo que marca el preludio de las competencias de Special Olympics Puerto Rico (Sopur) fue recibida este viernes por la Ciudad Señorial de Ponce y su alcaldesa Marlese Sifre Rodríguez.

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El recorrido de la antorcha es un ritual emblemático en cada evento multidisciplinario de Olimpiadas Especiales a nivel internacional y una tradición en los Juegos Nacionales de Sopur.

En esta edición, los Juegos Nacionales se celebrarán del 10 al 18 de octubre de 2026 en diversas instalaciones del Municipio de Ponce.

“Nos llena de un profundo orgullo y emoción recibir en nuestro suelo a cerca de 1,000 atletas que nos darán una lección de superación, perseverancia y verdadero espíritu deportivo. Ponce abre de par en par las puertas de sus instalaciones y el corazón de su gente para celebrar la inclusión y apoyar a nuestra delegación, especialmente a nuestros atletas ponceños que correrán con orgullo y alegría por nuestras calles llevando el fuego del entusiasmo y la esperanza”, expreso la alcaldesa.

Por su parte, Arnaldo Pérez, presidente de Special Olympics Puerto Rico, destacó la trascendencia de esta gesta deportiva e inclusiva en la Ciudad del Sur.

“La Llama de la Esperanza llegó a las calles y comunidades de Ponce y con ella también llegó el ímpetu, esfuerzo, enfoque y el compromiso de que nuestros atletas darán lo mejor de ellos en el escenario deportivo, respetando el juego limpio y conservando los valores del respeto y la amistad”, expresó Pérez.

El recorrido incluyó varios sectores de Ponce.
El recorrido incluyó varios sectores de Ponce. (Suministrada)

Los Juegos Nacionales contarán con la participación de aproximadamente 1,000 atletas que competirán en 16 disciplinas deportivas: aguas abiertas, baloncesto, baloncesto 3x3, natación, tenis de mesa, atletismo, bowling, bádminton, baseball 5, tenis, bochas, fútbol sala, gimnasia rítmica, powerlifting, dance sport y taekwondo.

A la par con las disciplinas de competencia, se llevarán a cabo eventos paralelos de los programas Escuelas Unificadas Campeonas, Atleta Joven y Motor Activity Training Program (MATP). Este evento es de suma relevancia, ya que servirá como clasificatorio para estructurar la Delegación de Puerto Rico con miras a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, a celebrarse en octubre de 2027 en Chile, se informó.

El recorrido festivo incluyó puntos históricos, escuelas y centros de impacto social en Ponce. La salida se realizó en el Museo Parque de Bombas, recorriendo el casco urbano y realizando paradas en la Academia Starbright, el Instituto de Música Juan Morel Campos, Ponce High, Ramón Marín, Centro de Perlesía Cerebral, Escuela Rafael Pujals y finalizando en la Casa Alcaldía donde se encendió el Pebetero Oficial.

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Olimpiadas especialesPonceMarlese Sifre
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