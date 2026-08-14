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Los Gigantes del BSN anuncian que su dirigente Carlos González renunció

En un comunicado de prensa el equipo informó sobre la salida del piloto y de su asistente técnico Leonel Arill

14 de agosto de 2026 - 2:08 PM

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En esta foto de 2025, el apoderado de los Gigantes Héctor Horta (centro) aparece junto al dirigente Carlos González, y la alcaldesa de Canóvanas Lorna Soto, quien acogió al equipo en su municipio. (alexis.cedeno)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Gigantes de Carolina/Canóvanas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunciaron este viernes en un comunicado de prensa, la salida del dirigente Carlos González y de su asistente técnico Leonel Arill.

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Según informó el equipo, ambos presentaron su renuncia.

González, quien guió al equipo en 2023 al primer y único campeonato en la historia de la franquicia, cuando todavía estaba jugando en Carolina, sale de la dirección luego de que el conjunto, en su segunda temporada en Canóvanas, se eliminara en la primera ronda de los ‘playoffs’.

Los Gigantes cayeron en cinco juegos (4-1) en los cuartos de final, ante los campeones defensores, Vaqueros de Bayamón.

Bayamón superaría luego a los Criollos de Caguas en la final de la Conferencia A y al momento está ganando 2-0 la serie final del BSN sobre los Santeros de Aguada.

González estuvo en el mando desde la temporada 2022.

El apoderado de los Gigantes, Héctor Horta dijo estar agradecido con González y Arill por tomar las riendas del equipo durante los pasados cinco años, llevándolos a postemporada desde su llegada al quinteto.

“Gracias Carlos y Leo por representarnos con altura por los pasados cinco años, por aceptar el reto y depositar su confianza en mí como apoderado y en nuestro equipo de trabajo”, expresó en declaraciones escritas.

“Juntos compartimos una visión y trabajamos para conquistar nuestro primer campeonato en la historia de nuestra franquicia y de nuestro pueblo en el 2023, el cual nunca olvidaremos. Además, logramos una semifinal en el 2024 y disputamos tres series de cuartos de final en 2022, 2025 y 2026″ destacó.

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Gigantes de CarolinaBSN
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