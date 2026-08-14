Los Gigantes del BSN anuncian que su dirigente Carlos González renunció

Los Gigantes de Carolina/Canóvanas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunciaron este viernes en un comunicado de prensa, la salida del dirigente Carlos González y de su asistente técnico Leonel Arill.

Según informó el equipo, ambos presentaron su renuncia.

González, quien guió al equipo en 2023 al primer y único campeonato en la historia de la franquicia, cuando todavía estaba jugando en Carolina, sale de la dirección luego de que el conjunto, en su segunda temporada en Canóvanas, se eliminara en la primera ronda de los ‘playoffs’.

Los Gigantes cayeron en cinco juegos (4-1) en los cuartos de final, ante los campeones defensores, Vaqueros de Bayamón.

Bayamón superaría luego a los Criollos de Caguas en la final de la Conferencia A y al momento está ganando 2-0 la serie final del BSN sobre los Santeros de Aguada.

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González estuvo en el mando desde la temporada 2022.

El apoderado de los Gigantes, Héctor Horta dijo estar agradecido con González y Arill por tomar las riendas del equipo durante los pasados cinco años, llevándolos a postemporada desde su llegada al quinteto.

“Gracias Carlos y Leo por representarnos con altura por los pasados cinco años, por aceptar el reto y depositar su confianza en mí como apoderado y en nuestro equipo de trabajo”, expresó en declaraciones escritas.