Carmelo Anthony mantiene su conexión con la isla de forma permanente

Río Grande - El otrora canastero Carmelo Anthony, de padre boricua, está de regreso en la isla desde que reconectó con sus raíces a través de su fundación hace un par de décadas.

En 2010 rehabilitó la cancha de La Perla en el Viejo San Juan. Desde entonces, continuó con ocho más en diferentes partes de Puerto Rico como parte de su compromiso con las comunidades.

De igual forma, envió ayuda humanitaria después del impacto del Huracán María.

Este año, su impacto será a través de la YMCA de San Juan, a cuyo torneo invitacional benéfico de golf acudió este viernes como embajador del evento.

“Nunca he sido presentado como un embajador así que eso suena como una locura. Pero, no se trata del juego como tal, sino de la importancia de la comunidad y de reunir a la gente por una buena causa. Se siente bien ser parte de algo diferente a mi norma”, declaró Anthony.

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“He estado aquí por cerca de dos décadas. Han visto el trabajo que he realizado. Es una piedra más a lo que tratamos de hacer para impactar la isla. Ha sido bonito unirme a la YMCA de San Juan. Han sido tremendos socios”, agregó.

Este domingo, Anthony inaugurará un proyecto comunitario en el Barrio Barcelona de Río Grande a partir de la 1:00 p.m., como parte de su visita en la isla.