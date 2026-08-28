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Carmelo Anthony mantiene su conexión con la isla de forma permanente

Desde su primera obra comunitaria en La Perla en 2010, no ha dejado de viajar a Puerto Rico para diversos tipos de iniciativa

28 de agosto de 2026 - 5:00 PM

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Carmelo Anthony lleva desde 2010 realizando proyectos comunitarios en la isla, como fue el primero en La Perla en San Juan. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Río Grande - El otrora canastero Carmelo Anthony, de padre boricua, está de regreso en la isla desde que reconectó con sus raíces a través de su fundación hace un par de décadas.

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En 2010 rehabilitó la cancha de La Perla en el Viejo San Juan. Desde entonces, continuó con ocho más en diferentes partes de Puerto Rico como parte de su compromiso con las comunidades.

De igual forma, envió ayuda humanitaria después del impacto del Huracán María.

Este año, su impacto será a través de la YMCA de San Juan, a cuyo torneo invitacional benéfico de golf acudió este viernes como embajador del evento.

“Nunca he sido presentado como un embajador así que eso suena como una locura. Pero, no se trata del juego como tal, sino de la importancia de la comunidad y de reunir a la gente por una buena causa. Se siente bien ser parte de algo diferente a mi norma”, declaró Anthony.

“He estado aquí por cerca de dos décadas. Han visto el trabajo que he realizado. Es una piedra más a lo que tratamos de hacer para impactar la isla. Ha sido bonito unirme a la YMCA de San Juan. Han sido tremendos socios”, agregó.

Este domingo, Anthony inaugurará un proyecto comunitario en el Barrio Barcelona de Río Grande a partir de la 1:00 p.m., como parte de su visita en la isla.

Carmelo Anthony junto al director ejecutivo de la YMCA de San Juan, en cuyo torneo de golf invitacional actuó como embajador.
Carmelo Anthony junto al director ejecutivo de la YMCA de San Juan, en cuyo torneo de golf invitacional actuó como embajador. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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