“Es un desastre”: Juan Cardona no oculta la crisis de los Capitanes

Bayamón - Todo el mundo sabía que la baja de Jack McVeigh sería sensible para los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Nadie pensó, en cambio, que el quinteto de la Villa del Capitán Correa se desplomaría sin el importado australiano.

Después de sufrir su quinta derrota consecutiva el martes en el Coliseo Rubén Rodríguez por 42 puntos contra los Vaqueros, el dirigente capitán Juan Cardona admitió que su conjunto perdió identidad sin el delantero.

“Con la salida de Jack perdimos más que un jugador”, declaró Cardona luego del abultado revés en Bayamón.

“Perdimos vibra, energía, espacio. Nadie ve una película en la que todo está bien. Hay que ver cómo reaccionamos. El camerino está unido. Siempre digo que estamos mal, pero vamos bien”, agregó.

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McVeigh promedió 20.4 puntos, 5.7 rebotes y 3.7 asistencias en 19 juegos. Era líder dentro y fuera del camerino.

El canastero fue reclamado por el club Cairns Taipans de la National Basketball League en Australia al tener un pacto multianual millonario.

Jack McVeigh jugó 19 partidos con los Capitanes. Antes de marcharse, Arecibo jugaba para 14-5. (BSN / José Santana)

Dejó a los Capitanes jugando para 14-5 y eran líderes de la Conferencia B.

Desde entonces, Arecibo ha perdido cinco partidos consecutivos y ha permitido 100 puntos o más en cuatro de esos desafíos. Junto a los Criollos de Caguas, es el equipo que más puntos permite en el torneo, con un promedio de 94 por encuentro.

Aunque sigue siendo el cuarto mejor equipo ofensivo del BSN con 92.8 puntos por juego, durante la racha negativa apenas promedia 83 unidades.

“Nos caímos de un risco. Se supone que sí, que pierdas algo pero perdimos estructura. Pero esa es la vida de nosotros: arreglarnos y bregar con lo que hay. También, nos cayeron unas lesiones que no esperábamos. A nosotros nos pagan por manejar un desastre. Ahora mismo, es un desastre”, apuntó Cardona.

El martes, los Capitanes tampoco contaron con el refuerzo Derrick Walton Jr., quien sufrió una lesión en la espalda durante la derrota del domingo ante San Germán.

Además, permanecieron fuera de acción Rafael Pinzón (rodilla), Justin Reyes (golpe en la cabeza), Juan Pablo Piñeiro (abductor) y Emmanuel Andújar (pantorrilla).

El estelar escolta Alfonso Plummer acompañó al equipo en Bayamón y está programado para debutar este jueves frente a los Santeros de Aguada en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

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Alfonso Plummer (centro de pie) tiene en agenda debutar esta semana con los Capitanes. (José Raúl Sa)

Pese a la mala racha, Arecibo continúa en la segunda posición de la Conferencia B con marca de 14-10, a dos juegos y medio de los Atléticos de San Germán (18-9), primer equipo del BSN en asegurar su clasificación a la postemporada.

Los Capitanes también mantienen una ventaja de dos juegos y medio sobre los Santeros.

Con diez partidos restantes en la fase regular, la gerencia no descarta realizar cambios entre sus importados.

El centro Cady Lalanne, quien sustituyó a McVeigh, promedia 11 puntos y seis rebotes en cinco partidos. Walton Jr. registra medias de 12.6 puntos y 8.8 asistencias en 19 presentaciones, mientras que Timothy Soares aporta 15.9 puntos y 7.4 rebotes por encuentro.

“Teníamos un plan. Nadie pensaba que (Jack) se iba ir a mitad. Pero tras la lesión de Sam (Waardenburg con los Indios), su equipo (en Australia) entró en pánico y ejerció una cláusula para recuperarlo. Teníamos unos nombres y ahora no están. Estamos buscando”, indicó Cardona.

El dirigente, sin embargo, mantiene el enfoque en la reacción de su plantilla.