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Sin pase olímpico por ahora la Selección Nacional femenina

Puerto Rico se despidió del Preolímpico de República Dominicana, al perder en días consecutivos contra Canadá y ante Cuba

29 de agosto de 2026 - 6:13 PM

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Decelise Champion se eleva por encima de la malla para rematar. Terminó con 11 puntos en el revés contra Cuba. (Norceca)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional de voleibol femenino se despidió el sábado del Preolímpico en República Dominicana sin victorias, al caer por segunda jornada consecutiva, esta vez 3-0 ante Cuba, en el partido por el tercer lugar.

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Los parciales de la victoria de las cubanas fueron 25-22, 25-18 y 25-21.

Un día después de perder 3-0 (25-16, 25-22, 25-10) el viernes ante Canadá, en el juego que le daba el pase a la final para disputar el único boleto disponible a las Olimpiadas, las boricuas aspiraban a una victoria sobre las cubanas que le diera puntos para el ranking mundial.

En este Preolímpico solo se repartía un boleto a los Juegos de Los Ángeles 2028 para el ganador en Dominicana. La final es la noche del sábado entre las anfitrionas dominicanas y las canadienses.

República Dominicana superó el viernes en la otra semifinal a Cuba.

Puerto Rico tendrá que buscar ahora su clasificación a Los Ángeles 2028 por una de dos vías.

Una de las puertas es el ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que otorgará tres boletos adicionales a equipos no clasificados a la fecha de junio de 2028. Antes, el Mundial 2027 otorgará también tres plazas a las Olimpiadas.

Decelise Champion volvió a ser la mejor anotadora de Puerto Rico en el partido por el bronce del Preolímpico con 11 puntos.

Adriana Rodríguez hizo 10 tantos e Ivania Ortiz ocho.

Ivania Ortiz remata contra el doble bloqueo de las cubanas.
Ivania Ortiz remata contra el doble bloqueo de las cubanas. (Norceca)
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Selección Nacional de Voleibol Femenino
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