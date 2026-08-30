Arella Guirantes regresa a la Selección Nacional para la Copa del Mundo FIBA

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este domingo las 12 jugadoras que representarán a la isla en la Copa del Mundo FIBA Femenina de 2026, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania.

El plantel quedó compuesto por Jacqueline “Jackie” Benítez, Nina de León, Zaida González, Arella Guirantes, Brianna Jones, Imani McGee-Stafford, Tayra Meléndez, India Pagán, Sofía Roma, Pamela Rosado, Trinity San Antonio y Denise Solís.

De la preselección de 14 canasteras anunciada anteriormente quedaron fuera Abeliz Rodríguez y Franchesca Torres.

Ambas jugadoras participaron en julio con Puerto Rico en el Centrobasket Femenino, clasificatorio al FIBA AmeriCup de 2027. Rodríguez se incorporó al equipo para sustituir a Guirantes que se lesionó, mientras que Torres formó parte del plantel desde la convocatoria inicial.

En ese torneo, la Selección Nacional conquistó su quinto campeonato consecutivo y sexto en la historia del programa.

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Para la Copa del Mundo, Guirantes regresará a una plantilla que mantiene buena parte de la base con la que Puerto Rico obtuvo en marzo su clasificación al torneo mundialista.

La Selección Nacional disputará su tercera Copa del Mundo consecutiva, luego de participar en las ediciones de 2018 y 2022.

Puerto Rico forma parte del Grupo C junto con Bélgica, Australia y Turquía, y debutará el 4 de septiembre frente al conjunto australiano a partir de las 5:30 p.m., hora de Puerto Rico.